Project Eden: peklo v rajskej záhrade

Project Eden je očakávaným akčným sci-fi dobrodružstvom od autorov preslávenej Lary Croft, ale už po pár minútach hrania zistíte, že v skutočnosti má k akčnej hre dosť ďaleko. Oveľa viac spadá do kategórie logických hier a pokojne by sme ju mohli prirovna

16. nov 2001 o 22:30 MICHAL GARDIAN

ť až k legende The Lost Vikings.

Rovnako ako v tejto starej hre bude aj v Project Eden vašou hlavnou úlohou dostať do cieľa úrovne svojich (tentoraz štyroch) zverencov z policajnej jednotky UPA. Každý z nich je špecialistom na iné úlohy (veliteľ - vyjednávač, hackerka, opravár, odolný ženský cyborg) a jednotlivé úrovne sú pripravené tak, aby ste museli využívať špeciálne vlastnosti vašich zverencov a vhodne ich kombinovať.

Dôjde, samozrejme, aj na boj pomocou rôznorodých zbraní, plnenie zadaných úloh alebo konverzáciu s postavami, ale vašou hlavnou úlohou bude postupovať po danej úrovni až k výťahu do tej ďalšej. Ak trebárs pred vami stoja zamknuté dvere, možno bude treba servisnou šachtou plnou unikajúcej horúcej pary poslať cyborga, ktorému škodlivé prostredie neublíži, ten na druhej strane zastaví unikanie pary, počítačová špecialistka ho bude nasledovať a na diaľku dvere pomocou terminálu otvorí. Odborne by sa to dalo nazvať prekonávaním environmentálnych puzzle.

Technickú stránku zabezpečuje 3D engine, ktorý síce nedisponuje tými najšpičkovejšími efektmi, ale svoju úlohu plní uspokojivo. Vhodne zvolené farby a textúry tvoria správnu atmosféru megalopoly budúcnosti, ktorá trochu pripomína filmy Blade Runner alebo Piaty element.

Pohodlným ovládaním kontrolujete vždy jedného člena štvorice, ale kedykoľvek sa môžete prepnúť na iného a z perspektívy tretej osoby (s možnosťou zvoliť aj pohľad z vlastných očí postavy) plniť zadané úlohy.

Zvukovej kulise ťažko niečo vyčítať, snáď len dabing postáv mohol byť trochu výraznejší. Project Eden teda síce nie je žiadnou revolučnou hrou, ktorá vás udrží pred monitorom celé dni, ale kto je ochotný trochu si „polámať“ hlavu nad šikovne rozostavanými logickými prekážkami, nebude sklamaný.