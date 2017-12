Držitelia cien Online Journalism Awards

14. nov 2001 o 22:30

(V každej kategórii sú dvaja víťazi: prvým je „nezávislé“ médium, ktoré vychádza iba v internetovej podobe, druhým internetová služba, ktorá je prepojená s tradičným médiom - televíziou, časopisom alebo novinami.)

Hlavná cena

* Slate (www.slate.com)- internetový magazín o politike a kultúre

* BBC News Online (news.bbc.co.uk)

Bleskové správy

* Rediff.com: Zemetrasenie v Indii (www.rediff.com/news/quake.htm)

* BBC News Online: Pád Concordu (news.bbc.co.uk/hi/english/world/europe/newsid_851000/851209.stm)

Investigatívna žurnalistika

* Salon: Radios Big Bully (www.salon.com/ent/clear_channel/), séria článkov o zákulisí rozhlasového vysielania a spôsoboch, ako peniaze rozhodujú o tom, čo sa dostane k poslucháčom.

* CNN.com: Kolumbia - Vojna bez konca (www.cnn.com/SPECIALS/2000/colombia.noframes/)

Servis čitateľom

* ThemeParkInsider: Accident Watch (www.themeparkinsider.com/accidents/), sprievodca bezpečným pobytom v zábavných parkoch

* PBS: On Our Own Terms - Moyers on Dying (www.pbs.org/wnet/onourownterms/tools/), „sprievodca poslednými záležitosťami v živote“

Príbeh

* DigitalJournalist.org: 20 rokov AIDS a Fotografia (digitaljournalist.org/issue0106/visions_frameset.htm)

* Sun-Sentinel.com: Svedkovia epidémie - AIDS v Karibiku (www.sun-sentinel.com/witness)

Kreatívne využitie nových médií

* 360Degrees.org: Americký väzenský systém (360degrees.org)

* HeraldSun.com: Príbeh o lekárskej misii v Nikarague (www.heraldsun.com/heart/)

Inovatívna prezentácia informácií

* Yahoo! Finance Vision (financevision.yahoo.com), videosprávy o financiách

* SmartMoney.com: Sprievodca investičnými fondmi (www.smartmoney.com/fundinsight/index.cfm?story=200008151)

Komentáre

* Dahlia Lithwick, Slate (komentáre o prípadoch na Najvyššomsúde)