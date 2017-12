Americký súd: Yahoo nezaväzujú francúzske antifašistické zákony

Federálny sudca v Kalifornii minulú stredu rozhodol, že americký internetový portál Yahoo nie je zodpovedný za dodržiavanie francúzskych zákonov pri zverejňovaní informácií na svojich stránkach. Rozhodnutie v spore Yahoo s Medzinárodnou ligou proti rasizm

14. nov 2001 o 22:30

u a antisemitizmu, ktoré vítajú najmä internetové spoločnosti a obhajcovia slobody slova, by mohlo mať veľký dosah na budúci vývoj slobody prejavu vo veku internetu.

Sudca Jeremy Fogel, ktorý rozhodoval v spore týkajúcom sa predaja predmetov s fašistickými symbolmi v aukciách na Yahoo, vyhlásil, že rozhodnutia francúzskeho súdu, ktorý podobné aukcie zakázal, nemožno vymáhať na stránkach, ktoré majú sídlo v Spojených štátoch.

„Rozhodnutie bude mať široký dosah na každého, nielen na spoločnosti, ale aj jednotlivcov, ktorí prevádzkujú webové stránky v Spojených štátoch,“ povedala Mary Catherine Wirthová, právna zástupkyňa Yahoo. „Sudca Fogel potvrdil, že ak máte v USA webovú stránku, zodpovedáte za ňu pred americkými zákonmi a ochraňuje vás prvý dodatok americkej ústavy. Rozhodnutia zahraničných súdov pre vás nie sú záväzné,“ povedala.

Prípad bol prvým veľkým testom vyvíjajúcich sa pravidiel aplikácie národných zákonov na medzinárodnú internetovú sieť, čo sa priamo týka otázky slobody slova, ale aj obchodovania cez internet, a niekoľkokrát sa prerokovával vo Francúzsku i v Spojených štátoch.

Francúzsko sa snažilo zakázať internetovému portálu Yahoo predaj predmetov súvisiacich s nacizmom na základe tamojších zákonov a hrozilo americkej firme pokutou 13-tisíc dolárov za každý deň, počas ktorého nebude na takéto stránky zablokovaný prístup francúzskym používateľom.

Yahoo protestovalo s tým, že francúzska verzia jeho portálu požiadavky miestnej legislatívy spĺňa; portál však nemôže reálne Francúzom zakázať navštevovať stránky v iných krajinách. Francúzsky súd sa však opieral o výpovede expertov, podľa ktorých by bolo možné na základe IP adries blokovať približne 60 percent používateľov z Francúzska.

Yahoo napokon odstránilo zo svojich aukcií na celom svete všetky nacistické predmety, jeho príklad nasledoval aj eBay, ďalší veľký prevádzkovateľ aukcií.

Zároveň však spoločnosť požiadala amerického sudcu, aby rozhodol, či je možné vyžadovať od americkej spoločnosti dodržiavanie francúzskych zákonov. Množstvo obsahu, ktoré by nevyhovovalo zákonom všetkých krajín, by totiž bolo obrovské: napríklad Čína by mohla žiadať, aby z webových stránok na celom svete zmizla akákoľvek kritika pomerov v tejto krajine. Sudca Fogel s argumentmi súhlasil a podľa jeho rozhodnutia sa americká garancia slobody slova vzťahuje aj na šírenie informácií prostredníctvom stránok, ktoré si možno prezerať aj mimo územia Spojených štátov.

„Sudca vlastne rozhodol, že nie je v súlade s americkými zákonmi, aby zákon iného štátu obmedzoval slobodu slova amerického občana v Spojených štátoch,“ povedala M. C. Wirthová z Yahoo.

(reuters, rha)