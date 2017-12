Jednotka v jednotkách: conVERTER 1.4

Ak nepracujete priamo ako vedec, konvertovať medzi sebou jednotky určitej veličiny nepotrebujete príliš často. Niekedy je však predsa len potrebná informácia, koľko meria jedna piaď (alebo jeden furlong), či aký objem má pinta alebo amfora. Neoceniteľnú .

14. nov 2001 o 22:30 PETER VALACH

Ak nepracujete priamo ako vedec, konvertovať medzi sebou jednotky určitej veličiny nepotrebujete príliš často. Niekedy je však predsa len potrebná informácia, koľko meria jedna piaď (alebo jeden furlong), či aký objem má pinta alebo amfora. Neoceniteľnú pomoc vtedy ponúka program conVERTER.

Programov na konverziu jednotiek je naozaj veľké množstvo. Túto funkciu už obsahuje aj veľa počítačových kalkulačiek. Väčšina z nich obsahuje iba niekoľko základných jednotiek a chýba im možnosť pridania vlastných. Na opačnom konci sú potom prepracované systémy umožňujúce prevody medzi stovkami jednotiek a podporou programovania.

Hoci conVERTER po technickej stránke patrí skôr k tým jednoduchším, obsahuje (v aktuálnej verzii) 561 jednotiek, rozdelených do 26 tém. Nemá takmer žiadne pokročilé funkcie, ktoré by aj tak absolútna väčšina ľudí nedokázala využiť. Zato jeho prostredie je veľmi prívetivé a prehľadné, takže po krátkom zoznámení by s ním nikto nemal mať problémy. Často používané funkcie sú dostupné na paneli, všetky ostatné v menu. Takmer všetky sa týkajú len spôsobu zobrazenia údajov, nechýba napríklad zobrazenie výsledku v inej sústave (binárne, hexadecimálne), v zlomku či dokonca v rímskych číslach. Nezanedbateľným pozitívom je aj to, že ako dielo českého autora je celé rozhranie a s nápovedou v češtine.

Program umožňuje pridávanie vlastných jednotiek, ktoré sa však realizuje priamym editovaním konfiguračného súboru (aj keď v prostredí programu). Okrem toho môžete zmeniť aj všetky prednastavené hodnoty, ako aj ich názvy.

Converter, žiaľ, nepodporuje spojené prevody (ako napríklad „5 stôp a 2 palce“) a technické prevedenie jeho rozhrania má ešte muchy. Na druhej strane však obsahuje rozsiahlu nápovedu, ktorá okrem podrobného popisu programu obsahuje základnú teóriu o veličinách a jednotkách.

(freeware)