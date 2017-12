Hlavným mestom internetu je New York

Hlavným mestom internetu je New York, tvrdia výskumníci washingtonskej agentúry TeleGeography. Rebríček najväčších „internetových miest“ sveta je výsledkom porovnávania kapacít liniek, ktorými sú jednotlivé metropoly prepojené so susednými regiónmi a ...

14. nov 2001 o 22:31

Globálna mapa internetu vytvorená spoločnosťou Telegeography. Červenou je znázornený tok dát, tmavomodrou krajiny s najrozvinutejšou internetovou infraštruktúrou. Viac informácií: www.telegeography.com/internet/map.

Hlavným mestom internetu je New York, tvrdia výskumníci washingtonskej agentúry TeleGeography. Rebríček najväčších „internetových miest“ sveta je výsledkom porovnávania kapacít liniek, ktorými sú jednotlivé metropoly prepojené so susednými regiónmi a štátmi, v rámci projektu Packet Geography 2002.

New York vedie celosvetový rebríček vďaka priamemu pripojeniu do 71 krajín s celkovou kapacitou 150 gigabitov za sekundu (Gbps). Druhým najviac pripojeným mestom je Londýn, ktorý však za New Yorkom výrazne zaostáva s kapacitou 86 Mbps a 61 priamymi spojeniami. Z európskych miest sa do prvej päťky dostali aj Paríž a Amsterdam, za nimi nasleduje opäť americké mesto San Francisco. V prvej desiatke internetových veľkomiest sa celkovo nachádza päť miest v Spojených štátoch, štyri európske metropoly a jedno mesto v Ázii (Tokio).

Pretrvávajúcu dominanciu Spojených štátov potvrdzuje aj skutočnosť, že hoci v Európe je niekoľko významných informačných uzlov, väčšina informácií smerujúcich z Európy do Ázie stále prúdi cez USA, kde sú mimoriadne výkonné pozemné spojenia medzi východným a západným pobrežím. Z 25 najväčších svetových spoločností prevádzkujúcich komunikačné trasy sídli v Severnej Amerike dvanásť.

Spojené štáty slúžia ako informačná križovatka aj pre iné oblasti sveta: napríklad floridské mesto Miami je na celý región Latinskej Ameriky pripojené rýchlejšie, ako ktorékoľvek miesto priamo v štátoch Latinskej Ameriky, a je tak paradoxne informačným centrom tejto oblasti, hoci sa v nej geograficky nenachádza.

(rha)

Hlavné strediská internetuspojenie (Mbps)1. New York 149 990

2. Londýn 85 518

3. Amsterdam 24 479

4. Paríž 22 551

5. San Francisco 20 813

6. Tokio 16 745

7. Washington 13 261

8. Miami 11 912

9. Los Angeles 11 227

10. Kodaň 10 417