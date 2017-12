Týždeň vo vede

(8.–14. 11. 2001)

14. nov 2001 o 22:28

* Fyzik Michael Tinkham a kol. z Harvard University pomocou 10–20 nanometrových vodičov z molybdénu a germánia na povrchu uhlíkových nanotrubíc preukázali, že pri stenčovaní vodiča pod priemer 30 nm skutočne mizne jav supravodivosti (vedenie elektrického prúdu prakticky bez odporu) a opäť stúpa elektrický odpor v dôsledku kvantových javov, ktoré pri hrubších vodičoch nepôsobia. Môže to zbrzdiť vývoj kvantových počítačov.

* Výpočty britského astronóma Arnolda Wolfendalea a kol. z Durham University naznačujú, že kozmické lúče s najvyššou zaznamenanou energiou, prichádzajúce z vnútra našej Mliečnej cesty ako aj z iných galaxií, vznikajú v tom istom druhu katastrofického vesmírneho procesu – pri obrovských výbuchoch hviezd, označovaných ako jav supernovy.

* Podľa geológov Victora Bakera z University of Arizona a Shigenoria Maruyamu z Tokyo Institute of Technology vytvoril vyvýšenú oblasť Tharsis na Marse, s najvyššími tamojšími sopkami, superchochol horúcej magmy, ktorý vystúpil z vnútra červenej planéty. Podobne sa to na Zemi stalo v prípade Afriky, najvyvýšenejšieho kontinentu. Po pol miliarde rokov opakujúci sa superchochol objasňuje priebeh a zdroj energie pohybov dosiek zemskej kôry.

* Podľa Christophera Henshilwooda a Curtisa Mareana z Iziko Museum v Kapskom Meste a Arizona State University sa v Afrike nezrodila iba moderná ľudská anatómia, ale aj moderné ľudské správanie, indikované nástrojmi „nového dizajnu“. Našli ich v juhoafrickej jaskyni Bombos vo vrstvách spred 70 000 rokov. Sú tak o 35 000 rokov staršie ako ich obdoby, doteraz nájdené iba v Európe (hrubé nástroje z Afriky majú až 2,5 milióna rokov).

* Fyziológ Zhe Lu a kol. z University of Pennsylvania School of Medicine definitívne dokázali, že draslíkové kanály, zložka elektrického signálneho systému našich eukaryotických (veľké bunky s jadrom a stenami) mozgových neurónov, sú dokonalou, funkčne zameniteľnou obdobou takýchto kanálov u prokaryotických (malé bunky bez jadra a bez stien) baktérií, čo potvrdzuje zásadnú jednotu všetkých foriem pozemského života, vrátane ľudí.

* Vedci z University of Buffalo vedení Joan Baizerovou zistili, že fenylamidát, chemický základ lieku Ritalin, používaného pri liečbe narušenej pozornosti u detí, má popri bezprostredných liečivých účinkoch podobný trvalý dopad na stavbu a funkciu mozgových buniek, ako klasické drogy amfetamín a kokaín.

* Psychológ Dale Brashers z University of Illinois, odborník na zvládnutie neistoty a hlasovú komunikáciu, upozorňuje, že snaha prekonať pocit neznámeho nebezpečenstva, vyvolaný nedávnymi teroristickými útokmi v USA, poskytovaním množstva detailných informácií, je škodlivá na mentálne zdravie.