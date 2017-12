V roku 2000 sa na Slovensku realizovali IT služby za 138 miliónov USD

13. nov 2001 o 15:24 TASR

Bratislava 13. novembra (TASR) - Objem služieb poskytnutých v rámci informačných technológií (IT) dosiahol v minulom roku na Slovensku 138,34 milióna USD, čo predstavuje nárast o 7,6 % v porovnaní s rokom 1999. Výdavky do IT služieb by mali podľa odhadov spoločnosti IDC CEMA, s. r. o., Praha rásť do roku 2005 priemerným ročným tempom 15 %.

Najvýznamnejšími segmentmi slovenského trhu s IT službami je podľa slov analytika IDC Toma Vavru tradičná softvérová a hardvérová podpora a inštalačné služby, ktoré predstavovali 48,2-% podiel. Najrýchlejšie rastúcimi segmentmi boli najmä outsourcing a IT školenia a výuky. "Vysoký dopyt v oblastiach ako outsourcing informačných systémov alebo procesné služby predznamenáva postupný prechod k sofistikovanejším službám a modelom ich poskytovania," dodal T. Vavra. V roku 2000 vzrástol obrat generovaný ousourcingovými službami o 33,6 %, zatiaľ čo IT školení o 13,1 %.

Najväčším zákazníckym segmentom pre slovenských poskytovateľov služieb zostávajú spoločne oblasti bankových a finančných služieb, ktoré na IT vydali 28,2 % z celkovej hodnoty trhu. Ďalšími dôležitými odvetviami bola výroba, telekomunikácie a utility.

IDC je globálnym poskytovateľom technologických informácií, priemyselných analýz, dát o jednotlivých trhoch a strategických znalostí, ktoré sú určené pre tvorcov, poskytovateľov a užívateľov informačných technológií. IDC dodáva analýzy prostredníctvom viac ako 700 analytikov vo viac ako 43 krajinách sveta.

