Najrýchlejšie rozvíjajúca sa IT firma v strednej Európe je maďarská Hirek Media

12. nov 2001 o 19:42 TASR

Bratislava 12. novembra (TASR) - Maďarská spoločnosť Hirek Media and Internet Technology je najrýchlejšie rozvíjajúcou sa firmou v oblasti informačných technológií (IT) v strednej Európe.

Vyplýva to z tohtoročného hodnotenia spoločnosti Deloitte & Touche, ktoré zahŕňa 50 rôznych IT firiem z krajín V4, Estónska, Lotyšska a Litvy, pričom hlavným hodnotiacim kritériom bol rast výnosov za posledné tri roky. Spomedzi slovenských spoločností najlepšie hodnotenie zaznamenala InsData na 31. mieste so 129-% nárastom a Unit s 92-% zvýšením. HMIT umiestnená na vrchole rebríčka zaznamenala v sledovanom období až 1 853-% nárast výnosov, nasledovaná maďarským konkurentom Sense/Net s 1 223 % a českou Internet Info, ktorej výnosy sa zvýšili o 1 137 %.

Najlepšie hodnotenou poľskou IT firmou sa stala e-point na 6. mieste. Hneď za ňou nasleduje najlepšia estónska spoločnosť CV-Online. Lotyšská Lursoft IT obsadila 20. priečku a litovská ELINTA sa o 50. miesto delí a lotyšskou IT ALISE. České firmy tvoria 30 % najrýchlejšie rozvíjajúcich sa firiem, nasledované maďarskými (28 %), poľskými (18 %), lotyšskými (14 %), estónskymi (6 %), slovenskými (4 %) a litovskými (2 %). Spoločnosti zahrnuté v hodnotení museli spĺňať náročné kritériá stanovené Deloitte & Touche. Išlo o výrobcov alebo firmy pôsobiace v high-tech sektore založené pred minimálne tromi rokmi s nezávislou vlastníckou štruktúrou, ktorá vylučuje majoritné majetkové podiely zahraničných spoločností.

