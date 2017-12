Americká vláda dala zelenú misii na Pluto a Európu

10. nov 2001 o 5:05 TASR

Washington 10. novembra (TASR) - Nadšení vedci privítali schválenie vesmírnych misií na planétu Pluto a Jupiterov mesiac Europa, na ktorých by mohol existovať život.

Americký senát prekvapil hneď niekoľkými rozhodnutiami - 30- miliónovým rozpočtom podporil misiu na Pluto a predstavil plán na financovanie budúcich misií na Mars, ktoré sa všeobecne považovali za zamietnuté. NASA však musí do roku 2007 vypracovať detailný plán na výskum červenej planéty.

Vedci považujú tieto rozhodnutia za víťazstvo verejného záujmu. Ľudia dali politikom najavo, že chcú, aby NASA preskúmala Pluto - jedinú doteraz nepreskúmanú planétu slnečnej sústavy a oni odpovedali.

Navyše, ak by kongres financovanie zamietol, možnosť dosiahnuť vzdialený svet by bola na niekoľko generácií stratená. Obežná dráha Pluta ho totiž nesie čoraz ďalej od Slnka, atmosféra sa ochladzuje a ľudstvo by stratilo možnosť vidieť jeho atmosféru predtým, než v roku 2015 zamrzne a skondenzuje.

Misia bude trvať 10 až 12 rokov, najbližšia a zároveň posledná možnosť na vypustenie modulu bude v roku 2006, kedy ho gravitácia Jupitera pomôže nasmerovať priamo na Pluto.

Americká vláda tiež podporila plán umiestniť vesmírne plavidlo na obežnú dráhu Európy, jedného z hlavných mesiacov Jupitera. Napriek tomu, že je pokrytá ľadom, vedci predpokladajú výskyt primitívneho života.

Ďalším chvályhodným rozhodnutím bolo schválenie rozpočtu v hodnote skoro jednej miliardy dolárov na vývoj nového vesmírneho teleskopu, ktorý má v roku 2007 nahradiť dnes už vyše 10 rokov starý Hubblov teleskop.