Denník planéty

Evolúcia globálneho otepľovania

9. nov 2001 o 22:30

U drobného komára, ktorý žije na mäsožravej vodnej rastline, sa zmenil nielen spôsob rozmnožovania, ale aj obdobie vývoja. Odborníci nazývajú tento proces evolučnou reakciou na globálne otepľovanie. Výskumníci z Oregonskej univerzity v Eugene zistili, že u komára z podskupiny Wyeomyia smithii, vyskytujúceho sa vo východnej časti severnej Ameriky, sa obdobie rozmnožovania posunulo na neskoršie ročné obdobie. Autor štúdie William E. Bradshaw vyhlásil, že dlhšie obdobie vývoja, spôsobené globálnym otepľovaním, poskytuje tomuto hmyzu výhodu pred ostatnými komármi. „Evolúcia sa deje a deje sa veľmi rýchlo,“ povedal.

Čierne vdovy v hrozne

Nález štyroch živých jedovatých pavúkov – čiernych vdov – v zásielkach kalifornského konzumného hrozna, ktoré v posledných troch mesiacoch doviezli na Nový Zéland, donútil novozélandské ministerstvo poľnohospodárstva zastaviť jeho ďalší dovoz až do apríla budúceho roka. Posledný nález týchto pavúkov ohlásili zo supermarketu v Nelsone. Jedna zákazníčka objavila jedovatú čiernu vdovu, keď sa na parkovisku supermarketu s chuťou pustila do práve kúpeného hrozna. Nový Zéland dováža ročne asi 10 miliónov strapcov kalifornského konzumného hrozna. Zatiaľ nie je známe, či k zamoreniu pavúkmi došlo už v Kalifornii, alebo až počas transportu na Nový Zéland.

Zemetrasenia

Nový Zéland postihli za jediný večer dve zemetrasenia. Prvé z nich rozhojdalo budovy v hlavnom meste Wellington.

* Washingtonský Mount St. Helens postihlo v rozpätí 24 hodín 200 miernych zemetrasení. Vyvolali ich zrejme nedávne silné dažde, ktoré spôsobili posunutie zlomov v tejto kedysi činnej sopke.

* Pohyby Zeme pocítili aj obyvatelia Taiwanu, ruského polostrova Kamčatka a pohraničnej oblasti medzi Indiou a Čínou.

Tropické cyklóny

Pri vyčíňaní tajfúnu Linglinga, ktorý sa prehnal ponad južné Filipíny, zahynulo najmenej 70 ľudí a ďalších vyše 100 je nezvestných. Tajfún spôsobil silné záplavy, víchricu a zosuvy pôdy. Zničené boli aj stovky domov v provincii Camiguin.

* Hurikán Michelle, ktorý sa prehnal cez Kubu, zničil alebo poškodil 10 000 obydlí. Oznámili to kubánski predstavitelia. Do veľkej miery bola zničená aj úroda cukrovej trstiny a kávy. Búrka neskôr zasiahla aj Bahamy, kde strhávala strechy domov.

* Nad severným Atlantikom sa nakrátko vytvoril hurikán Noel.

Tornáda nad Novým Zélandom

Nad novozélandským zálivom Plenty vyčíňali tornáda. V jeden deň sa prehnali až štyri, ďalšie, ktoré prišlo nasledujúce ráno, váľalo stromy a prerušilo dodávku elektrického prúdu. Prvé tornádo bolo 15 minút tesne nad zemou a za ten čas zničilo desať domov a poľnohospodárskych budov. Obyvateľa obce Whakatane Brent Willetts takmer zabila strecha susedného domu. „Zrazu sa ozval strašný lomoz, prirovnal by som to k revu asi sto levov. Ledva som stihol schmatnúť ženu za ruku a utekali sme preč. Keď som sa otočil, všetko bolo preč,“ povedal Willetts.

Los s hojdačkou v parohoch

Lesní správcovia na aljašskom polostrove Kenai mali nezvyčajný problém. Museli nájsť losa, ktorý sa nešťastne zaplietol do 5,5 metra vysokej kovovej hojdačky a odniesol si ju na parohoch. „Ušiel z dvora aj s celou konštrukciou,“ povedala Jennifer Wallisová, ktorá sa s manželom Mattom neveriacky pozerala, ako zviera odnáša obľúbenú zábavu ich detí. Denník The Anchorage Daily News napísal, že lesníci išli po stopách opadávajúceho modrého plastu a zhrnutého snehu, no nakoniec sa im stopa v lese stratila. Predpokladajú, že los je ešte stále zapletený do lán a reťazí, hoci najväčšie časti hojdačky už odpadli. Nádejou pre losa je každoročné zimné zhadzovanie parohov – vtedy by sa mal zbaviť aj nechceného bremena.

Roztápajú sa ľadovce

Podľa najnovšej štúdie za rok sa roztopí takmer 42 cm ľadovej pokrývky Grónska. Kanadský glaciológ W. S. B. Paterson a vedec Niels Reeh z Dánskej technickej univerzity porovnali súčasné merania ľadu s meraniami britských výskumníkov, ktorí boli v Grónsku v rokoch 1952 až 1954. V britskom časopise Nature uviedli, že na západnej strane Grónska „je rýchlosť stenčovania ľadovej pokrývky výrazne vyššia. Stenčovanie sa rozširuje aj do vyšších polôh, než sme očakávali podľa predchádzajúcich štúdií“. Niektorí odborníci sa nazdávajú, že tento objav by sa mohol využiť pri určovaní, o koľko sa následkom roztápania polárnych ľadových vrstiev zvýši oceán. STEVE NEWMAN

The Los Angeles Times Syndicate