IBM predstavil nový softvér pre bezpečnosť transakcií v rámci B2B

9. nov 2001

New York 9. novembra (TASR) - International Business Machines Corp. (IBM) predstavil nový softvér, ktorý rieši jednu z najväčších starostí spoločností pri používaní internetu na firemné transakcie - potrebu väčšej bezpečnosti.

Bezpečnosť na internete totiž doteraz postačovala pre transakcie spotrebiteľov, ktorých priemerná hodnota dosahovala zhruba 75 USD, no v prípade medzipodnikového biznisu (B2B) ide priemerne o 750 000 USD.

Nový softvér IBM umožní podnikom kúpiť systémy pre používanie digitálnych certifikátov z dielne konzorcia 53 finančných inštitúcií Indentrus LLC, ktoré vzniklo práve za účelom riešenia otázky bezpečnosti internetových transakcií. Japonské banky Bank of Tokyo-Mitsubishi a Industrial Bank of Japan Ltd. teraz vykonávajú testy tohto softvéru pri styku z firemnými klientami. IBM očakáva ďalšie pilotné testy a predpokladá uvedenie softvéru do života v prvej polovici budúceho roka.

Ako informuje agentúra Reuters, konzorcium vzniklo zhruba pred dvomi rokmi a jeho úlohou je vypracovať špecifikácie pre digitálne certifikáty, ktoré umožnia bankám ručiť za svojich firemných klientov rovnako, ako to kreditné karty Visa a Mastercard zabezpečujú pri individuálnych transakciách.

"V takýchto prípadoch niečo kúpite a hoci vás predajca nepozná, dovolí vám nakupovať, pretože Visa hovorí, že vám verí," povedal generálny riaditeľ odboru globálneho bankovníctva IBM Mark Greene. Podľa jeho slov rovnaký model teraz Identrus vyvíja pre B2B.

Analytici privítali nový softvér IBM ako veľký krok smerom k rozvoju B2B a predovšetkým ich teší fakt, že na projekte sa zúčastňujú veľké finančné inštitúcie. Podpora IBM pre Identrus zas pomôže konzorciu uviesť systém bezpečnej platobnej identifikácie do praxe ako štandard pre B2B.

(1 USD = 48,085 SKK)

