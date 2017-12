Plánovaná fúzia HP a Compaq vyvoláva rozpory

9. nov 2001 o 13:15 TASR

San Francisco 9. novembra (TASR) - Ak chce Hewlett-Packard Co. (HP) uzatvoriť kontroverznú dohodu o akvizícii Compaq Computer Corp., jeho vedenie sa bude musieť vzdať činnosti, v ktorej mieni nový subjekt dominovať: osobné počítače.

Budúcnosť trhu osobných počítačov a podiel HP na ňom stoja v centre rozporov medzi výkonnou riaditeľkou Carly Fiorina a investorov, vrátane kľúčových členov zakladateľských rodín. Odvolanie kontroverznej fúzie však nevráti džina do fľaše a odvolanie C. Fiorinu nevyrieši problémy, ktoré zatlačili HP na okraj trhu.

"Toto nie je referendum o fúzii. Toto je referendum o Carly a jej vízii. Ide aj o hlasovanie, či HP má byť v počítačovom biznise," hodnotí situáciu analytik Dan Niles z Lehman Brothers.

Osobné počítače sú segmetom z nízkoprofilovou maržou, ktorý by tvoril štvrtinu až tretinu celkových príjmov spojenej spoločnosti vo výške 90 miliárd USD. C. Fiorina pritom v nedávnom rozhovore pre agentúru Reuters povedala, že "trh je posadnutý počítačmi", no v prípade fúzie v skutočnosti nejde o PC, ale o podnikové siete a profesionálne služby.

No kritici uvádzajú, že fúzia v hodnote 20 miliárd USD poškodí segment tlačiarní HP a nemusí automaticky zvýšiť jeho podiel na ziskovejších trhoch koncových počítačov a služieb. Walter Hewlett, syn zakladateľa Williama Hewleta a člen správnej rady, ktorý otvorene vyjadril nesúhlas s fúziou, upozorňuje, že "spojenie dramaticky zvýši angažovanosť Hewlett-Packard v neatraktívnom biznise okolo PC". Transakcia podľa jeho názoru viac než o tretinu zníži podiel akcionárov v korunovačnom klenote HP - výrobe tlačiarní. Po tomto vyjadrení akcie HP výrazne stúpli, keďže na trhu vyvolalo očakávanie, že fúzia neuspeje.

Možnosťou zmiernenia rozporov by mohlo byť odbúranie segmentu osobných počítačov, čo však závisí od dohody vedenia a investorov, najmä kvôli úsiliu získať podporu Nadácie Davida a Lucile Packardových, ktorá má 10% akcií.

D. Niles očakáva určité ústupky, keďže v súčasnosti je 50% zainteresovaných proti a 50% za fúziu, no po dohode by mohlo ísť o pomer 75 ku 50 v prospech transakcie. Táto dohoda by tak mohla vyriešiť aj hlavný regulačný problém, keďže HP aj Compaq sú dve najsilnejšie značky počítačov, predávaných v amerických obchodoch.

Či s tým bude súhlasiť aj C. Fiorina, nie je jasné, keďže HP pracuje v segmente PC, aby mal zisky. Na druhej strane však v poslednom období počítače zisky nepriniesli.

No aj bez osobných počítačov bude komplikované integrovať globálnu činnosť oboch spoločností a HP sa vystavuje riziku, že stratí trhový podiel, ak sa vedenie zameria na interné záležitosti.

Niektorí investori plánujú hlasovať proti fúzii práve kvôli procesu integrácie, keďže sa obávajú toho, čo im po dokončení transakcie zostane. "Ako hodnodiť spoločnosť, ktorá si skutočne myslí, že potrebuje túto fúziu, aby expandovala tempom, ktorý prisľúbila investorom?", pýta sa Kevin McCloskey, riaditeľ fondu Federated American Leaders Fund v hodnote 3,5 miliardy USD, ktorý vlastní akcie HP aj Compaq.

Analytik Andrew Neff z Bear Stearns, ktorý navrhoval fúziu ešte pred jej oznámením, si myslí, že HP bude musieť obmedziť svoju činnosť a zamerať sa na výrobu tlačiarní. "To znamená len jedno: Ruky preč od PC," napísal vo svojej najnovšej správe. Podľa jeho slov síce z krátkodobého hľadiska je možno argumentovať, že HP ako výrobca tlačiarní môže mať hodnotu zhruba 20 USD za akciu. No v dlhodobejšom horizonte spoločnosť bude musieť mať určité ťažisko a víziu, aby mohla opäť získať vedúce postavenie.

(1 USD = 48,085 SKK)