Globálne otepľovanie ohrozí úrody najmä v tropických krajinách

9. nov 2001 o 12:59 TASR

New York 9.novembra (TASR) - Globálne otepľovanie zemskej atmosféry v nasledujúcich 50 rokoch spôsobí v tropických krajinách zníženie úrod hlavných plodín (ryže, pšenice a kukurice) asi o tretinu. Informovala o tom OSN vo svojom programe pre životné prostredie.

V správe sa uvádza, že vyššie teploty obmedzia schopnosť rastlín kvitnúť a vytvárať veľké plody. Úrody by mali podľa odhadu klesať za desaťročie o desatinu, pričom priemerná teplota v tropickom zemskom pásme má do roku 2100 vzrásť o 3 stupne Celzia.

Vyššie teploty ohrozia najmä východnú Afriku, neobmedzia však pestovanie čajovníkov v Keni, len ich plantáže posunú do vyššej nadmorskej výšky. Bude to na úrok pralesov a zvierat v nich. Plantáže ohrozia aj zdroje a kvalitu pitnej vody. Obdobia dažďov v niektorých častiach čierneho kontinentu budú kratšie a obdobia sucha so spaľujúcim slnkom sa výrazne predĺžia.

