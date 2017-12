Veda opäť raz zachránila mužov

Keď si americký biológ Jared Diamond pre názov kapitoly jednej zo svojich kníh zvolil otázku "Načo sú muži?", bolo to takpovediac slovo do bitky. Napokon evolučnú úlohu tejto časti ľudstva ako-tak obhájil.

Oveľa zlovestnejšie pre mužské povedomie o význame vlastného rodu zapôsobila nedávna správa, že japonskí a juhokórejskí vedci vytvorili zdravú, normálne sa rozmnožujúcu myš, samičku Kaguju, partenogenézou - teda delením vajíčka bez oplodnenia spermiou.

Kaguja vznikla skombinovaním DNA dvoch samičiek (pozri SME 22. 4., článok Muži, majme sa pre istotu na pozore). Preto naozaj v pravý čas, aby to pomohlo mužom uchrániť si povedomie o vlastnom rode, prichádza ďalší objav. Ten búra novú dogmu a aspoň trochu prispieva k obnove Kagujou vychýlenej rovnováhy medzi pohlaviami.

Tím Stephena Krawetza z Wayne State University (USA) napísal v minulotýždňovom čísle časopisu Nature (prvým autorom príslušného článku je G. Charles Ostermeier) o analýze materiálu, ktorý do ľudského vajíčka dopravujú ľudské spermie. Podstata tohto javu, ktorým sme sa všetci zrodili, je v skombinovaní materskej a otcovskej DNA. Ukázalo sa však, že spermia do vajíčka zďaleka nedopravuje "iba" otcovskú DNA (aspoň v princípe nahraditeľnú samičím ekvivalentom - ako ukázal príklad Kaguje).

Už nejaký čas sa vie, že so spermiou pri oplodnení putujú do vajíčka aj mužské informačné, čiže mediátorové RNA (mRNA), čo sú prepisy špecifických úsekov DNA. Dosiaľ sa však považovali za akési zvyšky z tvorby spermií.

Krawetz s kolegami teraz identifikovali šesť kandidátskych otcovských mRNA, ktoré sa vyskytujú v semenníkoch, spermiách a v oplodnenom vajíčku, no nie v neoplodnenom vajíčku. Overili to na ľudských spermiách, prenikajúcich do vajíčok škrečkov (štandardná klinická skúška životaschopnosti spermií). Naisto však iba v prípade dvoch - protamínu-2 a clusterínu. Prvú z nich vajíčko asi skoro zlikviduje, no druhá sa môže významne podieľať na vývoji zygoty (oplodnené vajíčko).

Ide asi len o špičku ľadovca, lebo spermie pravdepodobne dopravujú do vajíčka aj ďalšie dôležité látky, napríklad malé interferujúce RNA (siRNA), ktoré majú regulačné funkcie. Zahrnutie tohto faktora bude kľúčové pre ďalšie úspešné pokusy s partenogenézou a najmä s klonovaním na báze prenosu telových (somatických) buniek, ako aj pre liečbu istých typov mužskej neplodnosti. Spermia teda prenáša dosiaľ netušené, na úspešný vývoj vajíčka potrebné látky.