Závodné screeny: Colin McRae Rally 5 a Knight Rider 2

19. máj 2004 o 18:49 Ján Kordoš

Povedzme si to úprimne, Knight Rider bol obrovský prepadák, preto sa nám rozum zastavuje nad myšlienkou vytvoriť pokračovanie s jednoduchým názvom Knight Rider 2. Vývojárom z Davilexu to však pripadá ako výborný nápad a vrhli sa do práce. Ich výsledkom sú zatiaľ obrázky v galérii. Oficiálne informácie obsahujú len klasické sladké reči o vylepšenej hrateľnosti, väčšej zábave, o ktoré vás radšej ukrátime.

Zdroj: tlačováspráva