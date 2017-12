Shrek 2: The Game - utekajme, už ide!

Len málo vecí a len málokto dokáže vyrušiť moju pohodu pri čítaní českej Crewi. To by napríklad v mekáči museli ohlásiť hlboký pád cien, aby som si poskladal okuliare, nadvihol svoje lenivé pozadie a opustil chipsami a kolou vybavené čítacie stanovisko. A

19. máj 2004 o 18:37 Marián Kluvanec

lebo by mi Chrupi, editor-in-chief, musel zadať nejakú očakávanú gejmu na recenzovanie. Trebárs aj najnovší kúsok od Activision – hru Shrek 2.

Hrám podľa filmov (a naopak) sa venujú mnohé tematické články ako webových tak aj printových magazínov, nebudem sa teraz preto miešať do tejto problematiky hlbšie. Napokon, všetci vieme, ako neslávne dopadli niektoré konverzie pôvodne slávnych titulov... Keď sa stavia na úspešnej licencii, akoby už nový produkt nepotreboval dosahovať kvalít svojho vzoru – stačí mu prepožičanie mena, loga a ostatných (základných) poznávacích znamení. Veď predávať sa bude tak či tak.

Prečo taký rozpačitý, až negatívny začiatok? Dozviete sa neskôr.

Animovaný film Shrek si Oskara zaslúžil, o tom hádam nebudeme polemizovať. Mal úžasne dynamickú dejovú štruktúru, bol všeobecne čitateľný a zábavný, v neposlednom rade aj pekne graficky spracovaný a kontextovo napráskaný. Na PC sme sa žiaľ hry k filmu nedočkali, kolegovia – majitelia Gameboy Advance si túto výhodu užili, avšak s neveľkou slávou. O to väčšie očakávania vkladali Shrekovi fanúšikovia do prvej PC adaptácie, ktorá už mala byť zbúchaná na motívy filmového sequelu. A priznám sa, tiež patrím do tej skupiny naivných zúfalcov...

„THEY MAKE TRUE LOVE LOOK SO EASY ON REALITY SHOWS.“

Shrek

Príbeh začína klasickým otvorením knižky a pokojným hlasom rozprávača Allistera, ktorému sekunduje iritujúco lojálny oslík, verný to Shrekov kamarát a sprievodca. Dozvedáme sa, že počas Shrekovej a Fioninej neprítomnosti (svadobná cesta, aká nuda:-)) v bažinách ktosi opäť rozvešal plagáty rozprávkových tvorov, ponúkajúc za ich ulapenie slušnú odmenu. A tak si (opäť za asistencie somárika) najprv so Shrekom pobeháme po lese a postrháme pár tých plagátov. Úvod do hry funguje ako tutoriál, v ktorom zistíme, že sa ovláda ako klasické 3rd person akcie na PC (klávesy w s a d, medzerník a myška) a môžeme robiť všetko to, na čo sme zvyknutí už z iných titulov: skákať (dvojklik sa rovná dvojskok), udierať (trojklik sa rovná kombo), používať zopár interaktívnych predmetov z prostredia, či šplhať sa po lianach. Okrem toho zbierame mince, za ktoré neskôr môžeme nakúpiť rôzne bonusy a občas nájdeme aj štvorlístok, ktorý zvýši odolnosť postavy. Nič nové, nič svetoborné. Nič z toho, čo mal prvý, filmový Shrek...

Nuž a ako hra pokračuje po absolvovaní zácvičného levelu, a či sa ako celok podarila, alebo nie, sa dočítate po reklamnej prestávke...........

............ahh, sorry – to robí ten hokej. Mal som na mysli – „...sa dočítate v nasledovných položkách.“

GRAFIKA 6 / 10

Horšiu grafku od Shreka mali asi len Medvedí Bratia. Žiaľ, opäť ide o vizuálne odfláknutý titul, navyše s otrasnou animáciou postáv (také strnulé strejfovanie som ešte nevidel). K obsahu levelov: väčšina času sa trávi v lese, hrade, podzemí a to je všetko. S malými obmenami. Variabilnosť je asi pojem tvorcom neznámy - o to horšie pre hráča, ktorý si na ňu potrpí. Stačí si titul porovnať so Sonic Adventure DX, či novým Froggerom a je jasné, kto získa zlato a kto striebro. Shrek by dostal bronz len z úcty k svojmu menu... Dokonca aj prvé dva diely Harryho Pottera, ktoré už sú dátumom vydania o kus staršie, vyzerali lepšie, detailnejšie, hladšie. Mimochodom, všimnete si počas hrania, koľko nápadov tvorcovia odkukali práve z hier o Harrym? Keď si ich všetky spočítate, pošli mi ten lajstrík do redakcie. Ak sa vôbec pomestí do mailovej schránky...

INTERFACE 7 / 10

Ovládanie je štandardizované podľa vzoru zabehnutých titulov a tak nič nepokazí. Kamera funguje s prehľadom a rôzne klávesové skratky tu budete hľadať márne, využíva sa maximálne medzerník a escape. V jednoduchosti je sila? Čo sa týka interfejsu, tak určite áno.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Herné staccato. Tak hovorím hrám s krátkymi misiami, ktoré aj tak ustavične narúšajú nejaké enginové animácie. Človek sa cíti ako v kine, len s tým rozdielom, že sám zasahuje do deja. Nie, Shrek 2 nie je interaktívny film, nemajte strach. Ale tieto animačkové predely tu pôsobia viac než rušivo, aj keď sú celkom vtipné. Shrekovi vôbec nemožno uprieť zmysel pre humor a paródiu, po tejto stránke ostalo všetko po starom – napr. kocúr v čižmách sa pýši talianskou kožou svojej obuvi, no pre Oslíka je to len obyčajný pirát s galošami... Alebo sejvovacia víla, lietajúci transvestita (Už len toto napovedá vtipálkom, ktorý tvrdia, že Shrek je len pre deti - pozn. Kordi). Pekné. Napriek tomu sme na podobné srandičky už zvyknutí a osobne si myslím, že Shrek mal ostať bez pokračovania. Filmového aj herného.

MULTIPLAYER

To, že si zahráme za viac postáv (Shrek, Oslík, Kocúr v čižmách, Muffin man), ešte neznamená, že naraz a v spoločnosti viacerých hráčov. Škoda preškoda. Keď kvalitný MP mohol mať Frogger, Shrek by si ho zaslúžil tiež!

ZVUKOVÉ EFEKTY 6 / 10

Sound FX nijak nevybočuje z premávky zabehaných koľají ostatných hier. Opakujú sa zvuky z behačkových titulov konkurencie a už ma pomaly napaľuje písať v tejto položke stále o „cinkaní mincí“, či „buchote pri náraze“. Viem, každý žáner má svoje typizované ruchy, ale oživenie by potešilo. Ešteže dabing je fasa (tomu dávam 4,5 z 5!), ale o tom sa pri Shrekovi asi netreba zvlášť rozpisovať (Mňa osobne najviac rozosmialo oslíkove Give me, give me, give me! pri zbieraní mincí - pozn. Kordi). Aj keď podľa záverečných titulkov postavy nenahovorili ich pôvodní filmoví protagonisti...

HUDBA 9 / 10

Po prvých hodinách hrania som si ani neuvedomil, že táto gamesa nejakú hudbu vôbec má. Malá úprava v pomere hlasitosti sound - music však spravila svoje, ako môžete na hodnotení sami vidieť. Muzika je tu prosto... W.O.W. Groovy, funky, 70´s disco, orchestra, flamenco a janeviemešteaké žánre a štýly sa tu vhodne prepletajú, dopĺňajú a striedajú (raz začujeme aj tému skvelého romantického nápevu z „jednotky“). Pocit ako pri pozeraní AAA filmu sa dostaví zaručene a grabberi zapracujú na vykradnutí soundtracku. Dajte potom vedieť, hoši.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 3 / 10

Enemíci sú naskriptovaní ako ranná cesta do školy a valia sa slepo priamo na nás. To by ešte samo osebe nebolo nijak veľkým priekakom, ale fakt, že nepriateľom sa dá jednoducho vyhnúť (keď práve ich eliminácia nie je podmienkou pre ďalší postup) robí z celej hry paródiu samej seba. Takto stačí len prebehnúť po jednotlivých miestnostiach, či exteriéroch, bez ohľadu na o čosi pomalšie utekajúci dav vidlákov. Počas hrania hry až do jej konca som nestratil takmer ani kúsok energie! No sorry – pri nemožnosti nastavenia obtiažnosti ide o veľmi zlý žart, hra je totiž aj bez toho dosť krátka (tak na jedno – dve popoludnia). Problémy robia len skoky a finálny boss (budete prekvapení;-)), kedy je systém jeho porazenia zbytočne iritujúci. Inak by som z hľadiska náročnosti odporúčal túto gamesu len vykastrovanej trojnohej mačke nášho suseda.

ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE 6 / 10

Už je asi jasné, prečo som začal tento článok skeptickou rozpravou o konverzii film - hra a naopak. Ak nie, dovoľte mi zhrnúť a zdôrazniť, že hra Shrek 2 je zábavná po stránke prítomného HUMORU, nie je však zábavná po stránke HERNEJ. Zákonitosti, ktoré platia pre plátno, ešte nemusia byť vhodné aj pre podobu počítačovej hry. Najmä ak sa niektoré zložky zanedbali (grafika). Shrek, dabing Oslíka, čiastočne dej a vtipnosť sú prvky, ktoré tento paškvil predlohy udržiavajú nad bažinou podpriemeru. Deťom a začiatočníkom odporúčam, ja sa však radšej vraciam k nedočítanej Crewi, ktorá už kvapká túžbou dostať sa do mojich mozoľovitých, od klávesnice deformovaných prstov...