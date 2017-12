Kmeňové bunky sa môžu tvoriť aj v neoplodnenom vajíčku

8. nov 2001 o 16:51 TASR

Berlín 8. novembra (TASR) - Americkí vedci informovali prednedávnom, že neoplodnené myšacie vajíčka sa môžu za určitých okolností zmeniť na kmeňové bunky, informuje nemecký časopis Focus.

Pokiaľ by sa príslušný technologický postup podarilo aplikovať aj v prípade človeka, bola by to dobrá alternatíva ku kontroverznému a často kritizovanému získavaniu kmeňových buniek z embryí.

Vedcom sa podarilo vyvolať delenie vajíčka v laboratórnych podmienkach po dodaní niektorých chemikálií bez toho, aby vo vajíčku vznikol nový život.

Použitím kmeňových buniek si odborníci na celom svete sľubujú výrazné úspechy v liečbe ochorení srdca, rôznych vývojových porúch ale aj Parkinsonovej či Alzheimerovej choroby.

Kmeňové bunky sú v podstate prvobunky, ktoré sa v ďalšom štádiu embryonálneho vývoja špecializujú na svoju budúcu činnosť a tvoria sa z nich napríklad kosti, srdce, mozog a iné orgány.