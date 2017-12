MS dočasne zablokoval konkurenčné prehliadače

V deň uvedenia nového operačného systému Windows XP sa Microsoft rozhodol prekvapiť aj používateľov svojich internetových služieb. Surfistom, ktorí používajú iný internetový prehliadač ako Microsoft Explorer, sa pred dvoma týždňami namiesto portálu Micros

7. nov 2001 o 22:30

oftu www.msn.com zobrazila informácia o tom, že používajú „browser, ktorý stránku nezobrazí správne“. Vzápätí boli vyzvaní, aby si stiahli do počítača najnovšiu verziu Exploreru. Informoval o tom server news.com.

Zablokovanie konkurenčných prehliadačov ako Opera či Netscape Navigator (do verzie 4.7) vyvolalo búrlivú reakciu používateľov. O kroku Microsoftu informovali svetové médiá a množstvo surfistov, ktorí dovtedy používali Explorer, si začalo na protest sťahovať konkurenčné browsery. Opera zaznamenala najväčší počet stiahnutí prehliadača od svojho vzniku pred siedmimi rokmi.

Microsoft postavil svoju obranu na tvrdení, že blokuje len tie prehliadače, ktoré nespĺňajú štandardy W3C konzorcia pre zobrazovanie webových stránok. Sám predseda W3C však v rozhovore pre CNET vyhlásil, že ide o do očí bijúci príklad snahy získať ešte väčší podiel na trhu prehliadačov. O niekoľko hodín neskôr Microsoft prístup konkurenčných prehliadačov na svoju stránku opäť povolil; marketingový riaditeľ spoločnosti neskôr vyhlásil, že blokovanie nebolo zámerom, ale „chybou“.

Napriek tomu, že Microsoft musel zaradiť spiatočku, je to preň len malá prehra v dávno vyhratej vojne. Internet Explorer totiž už používa viac než 80 percent surfistov. Microsoft sa preto dnes sústreďuje na to, aby s pomocou dominantného browseru podporoval svoje internetové služby - postupne prebieha integrácia s poštovým serverom Hotmail, softvérom na zasielanie rýchlych správ Messenger a s portálom Microsoftu MSN.com. Pred niekoľkými týždňami napríklad z Internet Exploreru zmizlo také známe hlásenie „404 - stránka nenájdená“ a namiesto neho sa pri zadaní nesprávnej internetovej adresy objaví práve vyhľadávač MSN.com.

Microsoft však pár dní pred fiaskom s blokovaním iných prehliadačov určite nepotešila nová služba portálu Yahoo. Po nainštalovaní produktu „Yahoo Essentials“ sa totiž prehliadač používateľa zmení tak, že štandardnou e-mailovou službou sa namiesto Hotmailu stane Yahoo! Mail, v Exploreri sa objaví Yahoo Instant Messenger a, samozrejme, štartovacou stránkou sa namiesto MSN.com stane www.yahoo.com. Jednoducho - Yahoo využíva všetky nenápadné triky v Exploreri, ktorými sa Microsoft snaží získavať používateľov pre svoje služby, aby ich naopak nasmeroval na svoju stránku. Nejde pritom o nijaký vážny zásah do systému - všetky nastavenia je veľmi ľahké ľubovoľne zmeniť. Yahoo však vie to, čo vie aj Microsoft - používateľom veľmi často chýbajú elementárne znalosti o programoch, ktoré používajú, a zmena domovskej stránky či predvoleného vyhľadávača, ktorá zaberie len pár sekúnd, je často nad ich sily. Microsoft však na radosť konkurentov nemá veľmi voľné ruky na odvetu. Snaha zabrániť konkurencii robiť to, čo robí sám, by nepochybne bola pre jeho kritikov len ďalším dôkazom, že zneužíva svoje dominantné postavenie na poli internetových prehliadačov na získavanie neférových výhod aj pri ostatných službách.

RICHARD HAVROŠ