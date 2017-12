SOFTVÉR HTML editory pre profesionálov: Selida 1.5

Ak potrebujete vytvoriť webovú stránku, môžete si vybrať z dvoch základných druhov HTML editorov. Medzi laikmi sú známejšie tzv. WYSIWYG editory (WYSIWYQ = What You See Is What You Get - stránku vidíte tak, ako bude zobrazená na internete) ako Frontpage .

7. nov 2001 o 22:30

Písmo: A - | A + 0 Ak potrebujete vytvoriť webovú stránku, môžete si vybrať z dvoch základných druhov HTML editorov. Medzi laikmi sú známejšie tzv. WYSIWYG editory (WYSIWYQ = What You See Is What You Get - stránku vidíte tak, ako bude zobrazená na internete) ako Frontpage alebo Netscape Composer, niektorí sem zaraďujú aj Word s funkciou Uložiť ako HTML, alebo profesionálne programy tohto druhu (HomeSite). Druhou možnosťou sú editory, pri ktorých musíte ovládať HTML kódovanie. Väčšina začiatočníkov siaha najmä po WYSIWYG editoroch. Tie však majú viacero praktických nevýhod. HTML kód nimi vygenerovaný je väčšinou neprehľadný a zbytočne veľký (čo pre čitateľov internetovej stránky znamená dlhší čas načítavania). Navyše ich funkcie obsiahnu iba časť možností HTML a žiadne ďalšie nemožno použiť. Základy HTML potrebné pre pokročilejšiu tvorbu internetových stránok však nie je zložité a zaberie len pár minút. Ako editor HTML je potom možné použiť každý editor čistého textu, napríklad aj Notepad. Oveľa múdrejšie je však využiť služby niektorého zo špecializovaných editorov, ktoré tvorbu HTML stránky zjednodušia a urýchlia. Väčšina takýchto editorov však obsahuje množstvo funkcií a sprievodcov, čo robí ich ovládanie často neprehľadným. Rovnako ako pri väčšine programov aj pri HTML editoroch platí, že zjednodušenie použitia je vykúpené nedostupnosťou (alebo sťažením použitia) pokročilých vlastností. V praxi vždy treba nájsť nejaký kompromis. Selida je na prvý pohľad jednoduchý, pre začiatočníkov veľmi dobrý editor. Funkcií nemá príliš veľa, ale obsahuje všetko potrebné; napríklad aj dopĺňanie názvov tagov pri písaní. Príjemná je možnosť zobrazenia náhľadu (preview) súčasne s editovaným textom, takže hneď vidno, ako sa zmeny prejavia na výsledku. Nechýbajú ľahko definovateľné makrá, označovanie tagov i funkcie ako formátovanie a kompresia HTML. V nápovede nájdete aj integrovaný popis HTML. Ten je pre začiatočníka väčšinou naozaj dobrý, ale niekedy až príliš stručný. V každom prípade neuškodí mať po ruke aj iný manuál HTML v elektronickej či tlačenej forme. Žiaľ v testovanej verzii (1.5) obsahuje tento editor ešte stále množstvo chýb. Niekedy generuje nesprávne tagy (napríklad v tabuľke), zopár funkcií je nedokončených (správa projektov), formátovanie HTML (Tidy) pokazí kód obsahujúci štandardne pridávané komentáre a podobne. Veľmi nepríjemné je aj to, že program tvrdošijne nahradzuje alebo vymazáva slovenské znaky, takže na slovenské webové stránky je nepoužiteľný. Ak autori opravia niektoré základné chyby, Selida bude asi pre mnohých dobrý ako prvý editor, na jednoduché a statické stránky. Tí, čo budú vyžadovať viac funkcií, môžu neskôr ľahko prejsť na nejaký lepší. PETER VALACH (freeware)