Apple boduje s MP3 prehrávačom iPod

7. nov 2001 o 22:30

Má kovový vzhľad zapaľovača Zippo a v ruke sedí ako trocha ťažší balíček kariet. Do jeho pamäti sa zmestí toľko hudby, že ju môžete počúvať nepretržite takmer tri dni bez toho, aby sa jediná pieseň opakovala. Proti otrasom a prerušeniu prehrávania je chránený operačnou pamäťou na 20 minút záznamu, takže, ako napísal reportér New York Times, „je vhodný aj na počúvanie hudby počas zemetrasenia alebo rodea“. Po zasunutí jediného kábla do počítača začne automaticky dobíjať batériu aj načítavať nové piesne - prehratie jedného hudobného albumu z počítača do prístroja pritom trvá maximálne 10 sekúnd.

Prístroj, ktorý bez výnimky nadchne všetkých užívateľov, dokáže v súčasnosti vyrobiť jediná počítačová firma: Apple. Žiadna iná firma zároveň nedokáže novým výrobkom tak spoľahlivo vyvolať pochybnosti, či nepôjde len o krásne splnenie sna technológov a hračku len pre zarytých priaznivcov Macintoshov.

Prenosný prehrávač iPod, ktorý firma predstavila pred dvoma týždňami a začne predávať v sobotu, je podľa doterajších recenzií nepochybne najlepším MP3 prehrávačom na trhu. Namiesto štandardných 64 megabajtov miesta na pevnom disku ponúka 5 gigabajtov - tie môžete využiť nielen na nahrávanie hudby, ale aj na prenos ľubovoľných iných súborov z jedného počítača na druhý. Samozrejme, aj doteraz existovali prístroje s porovnateľnou veľkosťou pevného disku - všetky však boli podstatne väčšie, ťažšie a menej komfortné. Prenos súborov medzi iPodom a počítačom zabezpečuje FireWire port, ktorý je 30-krát rýchlejší, ako bežne používané USB. Mimoriadna je životnosť batérie, prístroj má šesťriadkový displej a veľmi dobre sa obsluhuje.

„Produkt je dokonale prepracovaný,“ povedal pre CNET analytik Bryan Ma z IDC. „Keby som bol inžinierom v Creative Labs (výrobca konkurenčného prístroja Nomad Jukebox), tak sa škriabem po stene.“

Prístroj však nie je pre každého. V prvom rade nie je pre ľudí, ktorí nemajú doma počítač iMac s FireWire portom (nestačí akýkoľvek Macintosh) - takýchto desktopov sa na celom svete zatiaľ predalo asi 7 miliónov.

A rozhodne nie je pre ľudí, ktorí nie sú ochotní dať za technicky dokonalý imidžový prístroj v prepočte asi 20-tisíc korún - o 150 dolárov viac, ako stál doteraz najdrahší MP3 prehrávač. Počítačový priemysel sa pritom stále nachádza v kríze a výrobcovia nariekajú nad minimálnym dopytom po nových zariadeniach.

To by však mohla byť pre Apple aj výhoda. „Ľudia dnes nie sú ochotní kúpiť si nový osobný počítač,“ povedal pre BBC analytik Giga Information Group Rob Enderle, „ale až tak neváhajú so zakúpením doplnkov k tomu starému.“

Apple od nového prístroja nepochybne neočakáva len priame príjmy z predaja, ale aj podporu odbytu nových Macintoshov. Pritom však nevylučuje, že iPod sa bude dať v budúcnosti pripojiť aj na bežné PC. Ako vyhlásil Steve Jobs, šéf Apple, firma o tom bude uvažovať, „keď budeme mať trocha voľného času“.

RICHARD HAVROŠ