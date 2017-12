Týždeň vo vede

(1.–7. 11. 2001)

7. nov 2001 o 22:30

* Carlo Rovelli s kolektívom z Center for Theoretical Physics v Marseille zistil, že takzvaná teória slučkovej kvantovej gravitácie, rivalka známej teórie strún pri zjednocovaní pilierov modernej fyziky - kvantovej mechaniky a všeobecnej teórie relativity, netrpí matematickými problémami postihujúcimi jej konkurentku. Tým sa táto teória, podľa ktorej priestor tvoria penovité bublinky - nie sú „v ňom“, ale sú ním samým, ocitá na imaginárnej špici pelotónu.

* Počet planétiek so známymi obežnými dráhami okolo Slnka prekročil v októbri 30 000 (pred tromi rokmi iba 10 000). Podľa odhadov sa zdvojnásobí o niekoľko mesiacov a asi o tri roky dosiahne vyše šesťnásobok. Zhruba 150 000 ďalších už bolo zachytených, ale na presné určenie prvkov ich dráh, umožňujúce zaradiť aj tieto planétky do katalógov a určiť, či nehrozí ich zrážka so Zemou, sú potrebné dodatočné pozorovania.

* Farbistá jeseň môže byť aj nebezpečná. Vedci z National Center for Atmospheric Research na čele s Alexom Guentherom v severnom Michigane skúmajú emisie prchavých organických zlúčenín (napr. metanol a acetaldehyd) zo žltnúceho lístia. Samy neškodia, no s oxidmi dusíka umelého pôvodu a so slnečným svetlom vytvárajú prízemný ozón, hlavnú zložku smogu.

* Paleontologička Susan Kidwellová z University of Chicago preukázala, že existujúci fosílny záznam morských organizmov je taký kvalitný, že z neho skutočne možno usudzovať aj na ekologické vzťahy, konkrétne na pomerné zastúpenie jednotlivých druhov organizmov v danej oblasti.

* S hygienou sa to nemá prehánať, konštatujú odborníci European Respiratory Society. Čoraz viac sa preukazuje význam protilátok, vytváraných v skorom detstve počas život neohrozujúcich infekčných ochorení a v mierne infekčnom prostredí (trebárs na farmách), pre vývoj imunitného systému, aby neskôr reagoval normálne a nevznikali alergie a najmä astma.

* Bádatelia z University of Pennsylvania Medical Center na čele s doktorandom Robynom Tuttleom zistili, že nadmerné vyjadrovanie enzýmu Akt1 zvyšuje počet a veľkosť buniek beta v myšom pankrease, ako aj množstvo nimi produkovaného inzulínu. Pokusné zvieratá oveľa lepšie znášali prebytok glukózy v krvi a nedala sa u nich umelo vyvolať cukrovka.

* Americkí genetici na čele s Matthiasom Groszerom z Howard Hughes Medical Institute zistili, že ak v organizme chýba tumory potláčajúci gén PTEN, ktorý kóduje enzým fosfatázu, často somaticky zmutovanú pri rôznych ľudských rakovinách, negatívne to poznamenáva aj množenie mozgových kmeňových buniek.