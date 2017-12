Papier z kyanobaktérií môže pomôcť lesom

V budúcnosti sa možno vyhneme vyrúbavaniu lesov; celulóza, ktorú drevo obsahuje, sa bude získavať z baktérií. Vedci potvrdili, že kyanobaktérie, dokážu celulózu syntetizovať.

7. nov 2001 o 22:30

Kyanobaktérie (sinice) patria medzi najstaršie organizmy; na Zemi existujú viac ako 2,8 miliardy rokov. Obývajú rozsiahle a neuveriteľne odlišné prostredia; od sladkovodných jazier a rybníkov po púšte, kde sotvakedy prší. Sú bežné aj v suchých údoliach Antarktídy, kde prežívajú uzavreté v skalách. Vedci potvrdili, že kyanobaktérie majú genetickú schopnosť syntetizovať celulózu, ktorá tvorí podstatnú časť stien rastlinných buniek. Celulóza - hlavná zložka dreva, bavlny a ľanu - je dôležitá aj z ekonomického hľadiska: používa sa pri výrobe papiera, plastov, lakov, výbušnín, a syntetických vláken.

Hoci sa biosyntéza celulózy u kyanobaktérií predpokladala už skôr, bádatelia z University of Texas v Austine v USA pod vedením Dr. Davida Noblesa, predložili prvý dôkaz o jej prítomnosti v týchto organizmoch. Biosyntézu celulózy objavili u deviatich druhov kyanobaktérií. Objav by mohol viesť ku geneticky modifikovaným baktériám, ktoré by sa podieľali na výrobe papiera a ďalších produktov z dreva, čím by sa výrazne znížila potreba ťažiť ho. Kyanobaktérie sú atraktívnym zdrojom pre priemyselnú výrobu celulózy. Na rozdiel od rastlín mnohé kyanobaktérie sú schopné využívať alebo fixovať dusík z atmosféry, a teda nepotrebujú hnojivá na báze dusíka.

Niektoré dusík viažuce kyanobaktérie dokážu rásť aj v slanej vode, čo by odstránilo potrebu sladkej vody.

Nová štúdia zároveň ponúka fascinujúci náhľad na evolúciu života na Zemi - najmä rastlín. Podľa Dr. Malcolma Browna z University of Texas sú gény kyanobaktérií na tvorbu celulózy blízko príbuzné génom v suchozemských rastlinách, čo naznačuje, že hlavné stavebné bloky pre výrobu celulózy u rastlín pochádzajú priamo z kyanobaktérií. Výskum posilnil tzv. endosymbiotickú hypotézu, podľa ktorej sa pred vyše dvoma miliardami rokov odohrala jedinečná udalosť: vzdialených príbuzných dnešných siníc - dokázali fotosyntetizovať a vyrábať celulózu - pohltili iné organizmy. Primitívny bunkový recipient získal aj gén pre tvorbu celulózy, ktorý sa asi preniesol do jadra - v ňom u dnešných rastlín sídlia gény pre biosyntézu celulózy. Pretože celulóza je základnou štrukturálnou zložkou suchozemských rastlín, bola táto udalosť na počiatku života suchozemských rastlín kľúčovou. (BBC)