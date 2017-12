Siemens si možno uplatní práva za neoprávnený zásah do svojej povesti

Bratislava 7. novembra (TASR) - Rakúska spoločnosť Siemens Business Services (SBS) GmbH & Co ako jeden z uchádzačov tendra na dodávku infosystému štátnej pokladnice SR nevylučuje, že "uplatní práva, ktoré právnickej osobe patria pri neoprávnenom zásahu do jej dobrej povesti". V rozhovore pre TASR to dnes uviedol konateľ spoločnosti SBS, s. r. o., Bratislava Peter Prónay.

Tento krok koncernu nechcel však konateľ v tejto fáze bližšie špecifikovať. Odôvodnil to tým, že v najbližších dňoch sa očakáva opätovné vyhodnotenie ponúk komisiou, zostavenou obstarávateľom - Ministerstvom financií (MF) SR - po tom, čo po vyhlásení víťaza tendra (Hewlett-Packard) vniesol SBS námietku proti určeniu poradia a Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) jej vyhovel. V najbližších dňoch sa po prehodnotení ponúk nanovo tou istou komisiou očakáva zverejnenie výsledku. "Po preštudovaní nového rozhodnutia," konštatoval konateľ, "koncern zváži ďalšie kroky a nevylučuje ani uplatnenie si práv v súvislosti zodpovednosťou za škodu." Podotkol, že MF si neuvedomuje prevádzkové aspekty riešenia infosystému od Hewlett-Packard, ak by opäť vzišiel ako víťaz tendra.

P. Prónay zdôraznil, že ÚVO potvrdil, že komisia pri vyhodnocovaní ponúk vo viacerých ohľadoch nepostupovala v súlade s uzneseniami zákona o verejnom obstarávaní. Takéto konanie podľa úradu mohlo mať vplyv na určenie poradia hodnotených ponúk. To podľa SBS "spochybňuje fakt, či sa komisii umožnilo zostať spôsobilou zachovať k obom uchádzačom rovnaký prístup a dodržať pravidlá nediskriminácie". Nevylúčil pri tendri netransparenstnosť a zaujatosť MF voči SBS. Prejavom toho bolo podľa SBS neopodstatnené pozastavenie tendra 22. augusta tesne pred vyhodnotením, následné ovplyvňovanie členov komisie prostredníctvom diskreditácie spoločnosti SBS a jej predstaviteľov v médiách. To vyústilo, ako zdôraznil Prónay, do určenia poradia ponúk iným spôsobom než v súťažných podkladoch, teda v prospech firmy Hewlett-Packard. Pod tento vývoj súťaže sa podľa SBS negatívne podpísal šéf komisie Daniel Ferjanček a "preto by MF SR malo vážne prehodnotiť jeho zotrvanie na čele komisie i v pozícii riaditeľa Útvaru projektu štátnej pokladnice MF SR," uzatvoril konateľ SBS.

Za víťaza tendra na infosystém štátnej pokladnice určila výberová komisia MF 25. septembra spoločnosť Hewlett-Packard. Siemens ako ďalší účastník tendra však proti tomuto rozhodnutiu podal námietku na ÚVO. Spoločnosť zároveň čelí podnetu na Generálnej prokuratúre SR, ktorý v súvislosti z podozrením z pokusov o manipuláciu tendra podalo MF ešte v lete. Podplácaný mal byť šéf komisie Ferjanček. Kontroverzný tender bol potom na mesiac pozastavený.