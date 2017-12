K internetu má prístup takmer polovica občanov ČR

7. nov 2001 o 13:19 TASR

Praha 7.novembra (TASR) - Takmer polovica (47 %) ekonomicky aktívnych občanov Českej republiky má prístup k celosvetovej sieti internet. Ak by sa do súboru zahrnuli aj dôchodcovia, možnosť prístupu by klesla na 37 %. Dostupnosť k sieti sa medziročne zvýšila o 32 %. Informoval o tom český denník Hospodářské noviny.

