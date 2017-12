WHO trvá na zničení vírusov čiernych kiahní

Viedeň 7. novembra (TASR) - V dôsledku vlny antraxových atentátov sa USA začínajú vážne pripravovať na útoky s vírusmi pravých kiahní. Na rozdiel od útokov so spórami sneti slezinnej považujú síce odborníci "variolové" atentáty za menej pravdepodobné, napriek tomu vzbudzuje táto predstava vážne obavy. Predovšetkým kvôli takpovediac politicko-zdravotníckemu prístupu k tejto problematike, píše dnešné vydanie rakúskeho denníka Der Standard.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaznamenala posledný prípad výskytu čiernych kiahní v roku 1977. Po správe, že svet je bez kiahní, nastal všeobecný jasot a očkovanie proti tejto nebezpečnej chorobe zastavili všetky krajiny. Bez toho, aby sa vedelo, ako dlho imunita organizmu vydrží a či ľudia, ktorí boli voči chorobe zaočkovaní, majú v tele dostatočné množstvo protilátok. V oficiálnych správach sa uvádzalo, že kmene kiahňových vírusov majú k dispozícii už len v USA a v Rusku. Predstavitelia WHO trvali aj na zničení týchto vírusov. Bez toho, aby bola zabezpečená úspešná realizácia tohto kroku. Je však vôbec možné takýto krok kontrolovať?

Od 90. rokov sa vie, že Rusko chcelo nebezpečné vírusy použiť ako biologickú zbraň. Nikto nevie, kde sa teraz vírusy nachádzajú. Zato sa vie, že po rozpade Sovietskeho zväzu odišla z krajiny väčšina odborníkov na biologické zbrane. Asi nebude ťažké odpovedať na otázku, prečo Severná Kórea očkuje svojich vojakov len proti kiahňam a prečo sa Irak s vervou pustil do výroby očkovacej látky, zabezpečujúcej ochranu práve proti tejto infekcii.

Odborníci z WHO však aj napriek týmto známym skutočnostiam naliehajú na zničenie posledných "oficiálnych" skúmaviek s vírusom varioly. Vo svete pritom neexistuje medzinárodná sieť na výrobu očkovacej látky a na liečbu kiahní. Veď podľa oficiálnej štatistiky patria pravé kiahne k vykynoženým onemocneniam. Svet si bude musieť zvykať na to, že "oficiálne" neznamená definitívne a zachovať si aj trošku opatrnej nedôvery. Napriek tvrdeniam WHO, uzatvára rakúsky denník.