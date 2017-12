O Telekom Austria majú záujem dve skupiny investorov

Okrem britsko-amerického investičného fondu Providence má o Telekom Austria záujem aj skupina okolo investičnej spoločnosti Kohlberg, Kravis & Roberts (KKR)

7. nov 2001 o 9:06 SITA, APA

VIEDEŇ (SITA, APA) - Záujem o rakúsky telekomunikačný koncern Telekom Austria už prejavili dve skupiny investorov. Okrem britsko-amerického investičného fondu Providence má o Telekom Austria záujem aj skupina okolo investičnej spoločnosti Kohlberg, Kravis & Roberts (KKR) spoločne s rakúskym stavebným magnátom Hans-Peter Haselsteinerom.

Spoločnosť KKR uskutočnila od svojho vzniku obchody v celkovej hodnote viac ako 100 mld. USD. Medzinárodnú pozornosť získala spoločnosť pri akvizícii potravinárskej a tabakovej spoločnosti RJR Nabisco. Podľa informácií rakúskeho magazínu Format je investičná spoločnosť KKR v kontakte s korutánskym stavebným podnikateľom Hans-Peter Haselsteinerom, ktorý už informoval o zámere vstúpiť do Telekom Austria. Jeho stavebný holding Strabag spolu s ostatnými akcionármi, ktorými sú rodiny Haselsteiner a Soravia, Raiffeisenzentralbank a Uniqa, majú v konzorciu KKR 10-percentný podiel. Okrem toho patria do konzorcia KKR britský investičný fond Doughtey Hanson a ďalšie dva investičné fondy.

Podľa magazínu Format ešte väčšie rozmery nadobúda príprava potenciálneho prevzatia podielov Telekom Austria investičným fondom Providence a mníchovskou spoločnosťou Apax. Podľa rakúskeho magazínu vedie výkonný riaditeľ fondu Providence v Londýne John C. Hahn rozhovory s väčšinovým vlastníkom Telekom Austria ÖIAG rozhovory už od leta tohto roka. "Máme záujem o Telekom Austria. Vzhľadom na to, že investujeme výlučne v komunikačnom sektore, je pre nás Rakúsko zaujímavou príležitosťou," dodal John C. Hahn. Medzičasom sa k fondu Providence pridali aj Bank of America a Apax s konkrétnou ponukou na úverové financovanie. Skupina chce ešte do konca tohto roka podať záväznú ponuku za Telekom Austria.

(1 USD = 48,098 SKK)