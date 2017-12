Zástupcovia 18 štátov USA sa nedohodli na podpore vyrovnania s Microsoftom

6. nov 2001 o 14:14 TASR

Washington 6. novembra (TASR) - Predstavitelia 18 amerických štátov, ktoré sa zúčastnili na antimonopolnej žalobe proti americkému softvérovému gigantu Microsoft, sa rozhodli konzultovať s federálnym sudcom svoj názor na mimosúdne vyrovnanie medzi Microsoftom a americkou vládou.

Medzi 18 štátmi prebiehala v uplynulých dňoch intenzívna diskusia, či podporia dohodu z 2. novembra. Jasné stanovisko však neboli schopné dosiahnuť, a preto sa rozhodli obrátiť na súd. Podľa zdrojov agentúry Reuters ešte v pondelok došlo k rozhovorom medzi Microsoftom a zástupcami štátov, zatiaľ však nie je jasné, či dosiahli konkrétny kompromis.

Niektoré štáty sa vyslovili za významné úpravy v dohode, ktorú považujú za príliš výhodnú pre Microsoft. Niektoré ju odmietajú v celom jej znení a iné ju naopak podporujú. Štáty by mohli od súdu požadovať prísnejšie sankcie proti softvérovému gigantu, i keď podľa právnych expertov by sa to mohlo ukázať ako veľmi problematické.

Dohoda z 2. novembra, dosiahnutá medzi americkým ministerstvom spravodlivosti USA a Microsoftom, zaväzuje softvérový gigant k prijatiu opatrení na zvýšenie flexibility výrobcov počítačov a k sprístupneniu niektorých vnútorných detailov operačného systému Windows ostatným softvérovým firmám.

Jej obsahom aj možnosť pre výrobcov počítačov, aby spolupracovali s ostatnými producentmi softvéru a zahrnuli svoje produkty do systému Microsoft. Ten tak stratí možnosť potrestať každého, kto vyrába alebo používa konkurenčné produkty. Microsoft tiež nebude môcť podpisovať exkluzívne dohody, ktoré obsahujú exkluzívnu podporu vývoja jeho softvéru. Dohoda obsahuje aj ďalšie obmedzenia, ktoré by mali byť v platnosti päť rokov a môžu byť predĺžené na obdobie ďalších piatich rokov.