HP z Bratislavy obsluhuje Európu

Bratislava je od minulého týždňa spolu s malajzijským Kuala Lumpurom jedným z dvoch miest na svete, kam sa budú obracať so žiadosťou o pomoc pri riešení problémov s počítačovými systémami mimoamerickí zákazníci spoločnosti Hewlett-Packard.

19. máj 2004 o 0:00 Tomáš Bella

V bratislavskom centre HP pracuje podľa jeho nemeckého šéfa Rolfa Lobreyera menej než desať cudzincov, aj na ich miesta zrejme po rozbehnutí projektu nastúpia Slováci. FOTO - HP





Európske centrum pre podporu IT operácií, ktoré začalo fungovať v blízkosti bratislavského letiska, dnes zamestnáva 180 špecialistov a do konca roka by sa mal ich počet zvýšiť až na 350. Veľkí firemní zákazníci HP najmä z Európy, Blízkeho východu a Afriky, ich budú kontaktovať najskôr telefonicky, ich požiadavky potom budú bratislavskí špecialisti na diaľku riešiť aj prostredníctvom internetu.

Podľa výkonnej viceprezidentky HP Ann Livermore, ktorá centrum v Bratislave otvorila, sa firma rozhodla pre Slovensko pre dostatok kvalitnej pracovnej sily v oblasti informačných technológií a jej nízku cenu. HP minulý rok zatvorilo podobné centrum v španielskej Barcelone, firma sa však vyhýba priamemu spájaniu tejto udalosti s novým bratislavským centrom zrejme z obavy pred negatívnou reakciou zákazníkov v západnej Európe.

Podľa Danice Balážovej zo slovenskej pobočky HP bolo hľadanie kvalifikovaných odborníkov na informačné systémy jednoduchšie, ako firma očakávala, a "zahraniční manažéri boli príjemne prekvapení". Problémy boli najmä s jazykovými znalosťami uchádzačov.

Ponuka pracovnej sily v tejto oblasti je však v bratislavskom regióne s výnimkou čerstvých absolventov univerzít už takmer vyčerpaná a ak by sa pre vybudovanie podobného centra v bratislavskom regióne rozhodla ešte jedna firma, mala by už s náborom zamestnancov veľké problémy, odhaduje Danica Balážová.