Google: Fico je "nechutný populista"

Ako najrýchlejšie nájdete webovú stránku Roberta Fica? Stačí zadať do Google slovo "populista" a jeho životopis zobrazí vo výsledkoch hneď na prvom mieste. Fico sa tak stal prvou slovenskou obeťou "Google bombingu", žartovnej manipulácie s výsledkami ...

19. máj 2004 o 1:00 Tomáš Bella

Robert Fico sa stal prvou slovenskou obeťou "bomby" v internetových vyhľadávačoch. ILUSTRAČNÉ FOTO - TASR





Ako najrýchlejšie nájdete webovú stránku Roberta Fica? Stačí zadať do Google slovo "populista" a jeho životopis zobrazí vo výsledkoch hneď na prvom mieste. Fico sa tak stal prvou slovenskou obeťou "Google bombingu", žartovnej manipulácie s výsledkami vyhľadávania s cieľom vystreliť si z inej osoby alebo propagovať vlastné politické názory.

Iniciátorom kampane s cieľom spojiť v Google meno predsedu Smeru s populizmom bol 23-ročný Daniel Duriš, ktorý svoj zámer zverejnil vo svojom internetovom denníku (blogu) Ambience.sk. Vo svojich textoch tu opakoval frázu "nechutný populista" odkazujúcu priamo na stránku Roberta Fica tak dlho, kým to vyhľadávač Google nezaregistroval a neusúdil, že Ficova osobná stránka najlepšie vyhovuje tomuto termínu, i keď sa priamo na nej vôbec nenachádza.

"Venujem sa aj optimalizácii webových stránok pre vyhľadávače, a toto bola taká zábavka," povedal Daniel Duriš, ktorý vyštudoval politológiu, ale dnes sa venuje internetu a programovaniu. K "útoku" na Roberta Fica ho údajne motivoval jeho "štýl politiky".

K rýchlemu úspechu jeho kampane dopomohlo aj to, že slová "Fico" a "populista" sa nachádzajú blízko seba aj na množstve iných internetových stránok. Spojenie "nechutný populista" je zároveň také zriedkavé, že pri zámerne vedenej kampani obeti žiadna iná stránka nemôže konkurovať.

V zahraničí sa doteraz najznámejšou obeťou podobného internetového útoku stal americký prezident, ktorého stránka sa istý čas objavovala ako prvá pri vyhľadaní spojenia "strašidelné zlyhanie". Webová stránka Microsoftu bola zasa dostupná cez frázu "diabolskejší ako sám Satan".

Obrana proti takýmto "bombám" vo vyhľadávačoch je problematická, pretože Google odmieta ručne zasahovať do výsledkov vyhľadávania, ktoré pripravuje počítačový algoritmus. Jedinou možnosťou obrany je protiútok - Smer by musel zorganizovať na internete vlastných sympatizantov, ktorí by slovom "populista" odkazovali na inú webovú stránku, ktorá by Fica predbehla.