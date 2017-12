Vekový priemer hráčov je už 29 rokov

V rozpore so všeobecnou predstavou nie je priemerný hráč počítačových hier mladistvým skejtbordistom, ale skôr dospelým, ktorý hľadá zábavu a je dosť starý na to, aby bol jeho otcom. Vyplýva to z prieskumu amerického združenia Entertainment Software ...

19. máj 2004 o 0:00

Písmo: A - | A + 0 V rozpore so všeobecnou predstavou nie je priemerný hráč počítačových hier mladistvým skejtbordistom, ale skôr dospelým, ktorý hľadá zábavu a je dosť starý na to, aby bol jeho otcom. Vyplýva to z prieskumu amerického združenia Entertainment Software Association (ESA), ktorého výsledky zverejnili pred týždňom v Los Angeles pri otvorení veľtrhu elektronickej zábavy. Prieskum ukázal, že mierna väčšina hráčov počítačových hier má dnes viac ako 18 rokov. Priemerný vek hráčov dokonca predstavuje 29 rokov a kupujúcich 36 rokov. Muži tvoria 59 percent herného publika. Spomedzi ľudí, ktorí zvýšili čas trávený hraním hier, ich tak 52 percent urobilo na úkor pozerania televízie, 47 percent chodí namiesto toho menej do kina. ESA tiež zistila neustály nárast počtu ľudí venujúcich sa hrám cez internet - 43 percent hráčov takto trávi jednu a viac hodín týždenne. Pred dvoma rokmi išlo o 31 percent. S veľkou prevahou sú na internete najobľúbenejšími"uvoľnené" hry - kartové, stolové či vedomostné. Vo vystúpení k "stavu odvetvia" prezident ESA Doug Lowenstein povedal, že veci sa v hernom priemysle počas desaťročnej histórie veľtrhu dramaticky zmenili. Hry, ktoré sa starali o rozruch v roku 1995, dnes podľa neho vyzerajú "jednoducho a roztomilo". Viac než tretina respondentov si želá, aby sa odvetvie počítačových hier v najbližšom desaťročí spoliehalo menej na licenčné sprievodné produkty hollywoodskych filmov a iného materiálu v prospech vývoja originálneho obsahu. (tasr)