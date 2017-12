Víťazom je číslo 47!

Herná séria Hitman patrí k najkontroverznejším moderným počítačovým hrám. Nielen pre tragické nedostatky prvého dielu a naopak veľký úspech druhého, ale najmä vďaka svojmu námetu, ktorým je simulácia práce nájomného vraha.

Hlavný (anti)hrdina s poetickým menom "Číslo 47" opäť predstaví celé svoje "umenie" v novom pokračovaní s názvom Hitman: Contracts. Morálna dilema, ktorá ho v úvode minulého dielu zmenila na záhradníka, je definitívne preč. Príbeh sa začína, keď po nevydarenej misii zranený antihrdina blúzni v špinavom hoteli. V predstavách sa mu vynárajú staré misie - kontrakty - ktoré prežil. Autori to šikovne využili a hráča nechali znovu si vyskúšať aj misie z prvého dielu, tentoraz zbavené všetkých chýb. K tomu pridali niekoľko nových a hru vlastne ani nevydávajú za plnohodnotné pokračovanie.

Neznamená to však, že by to nestálo za to. Hoci si opäť môžete zvoliť krvavú cestu doslova masového vraha, skutočnou zábavou je hrať štýlom nepozorovaného špecialistu. Ťažiskom práce sú potom rôzne prevleky. Tie vám umožnia infiltrovať sa do miest, kde sa pohybuje obeť, oklamať stráže a ďalšie vedľajšie postavy. Potom prídu na rad chladné aj strelné zbrane rôznych druhov a účinkov. Bezvládne telo potom môžete "upratať" na tmavé miesto, kde sa inokedy môžete aj sami ukryť. Moralistov možno poteší, že stanovené hlavné "terče" sú výlučne členovia veľmi "čistých" organizácií a hráč je aj odmenený za ušetrenie životov ostatných postáv.

Technická realizácia hry zostáva pri starom. Opäť hráte z pohľadu kamery "zavesenej" za hlavou hrdinu s možnosťou prepnúť na trocha nemotorný výhľad z jeho vlastných očí. Grafická stránka je prevzatá z minulého dielu s niekoľkými novými efektmi, ale celkovo nepôsobí nijako svetoborne. Spolu s veľmi dobrou zvukovou a hudobnou stránkou či majstrovsky zvládnutými príbehovými animáciami však vytvára skvele ponurú "noir" atmosféru. Hitman: Contracts je teda určený výlučne dospelému publiku, ktoré ju ocení spolu s možnosťou vyskúšať si nie práve legálny biznis hlavného hrdinu.

Odporúčaná konfigurácia: Procesor 1,5 Ghz, 256 MB RAM, 64 MB grafická karta (DX9 kompatibilná)

