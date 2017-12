Príbeh v Myst IV: Revelation a nové screeny

18. máj 2004 o 10:35 Juraj Chrappa

Štvrtý Myst, po prvýkrát vyvíjaný vo vlastných štúdiach Ubisoftu, prinesie okrem spletitého a napínavého príbehu, odpovede na mnohé nezodpovedané otázky z predchádzajúcich dielov. Zásahy hráča budú priamo ovplyvňovať hranie, vďaka čomu sa príbeh vetví, až do vyústenia v niekoľkých možných koncoch. V Myste nesmú chýbať typicky zložité logické hádanky, perfektná grafika opäť o niečo bližšie k fotorealite a skutoční herci zasadení do herného prostredia. Aby vám náhodou niečo neuniklo, bude možné robiť si fotky a nahrávky do vášho denníka. Myst preslávený svojim vysokokvalitným hudobným spracovaním sa ani po štvrtý raz nedá zahanbiť - úvodnú melódiu zložil hudobník svetového formátu Peter Gabriel, ktorý doplní Jacka Walla v in-game hudobnom doprovode.

Myst IV: Revelation očakávajte už v treťom kvartáli 2004.

Zdroj: tlačováspráva