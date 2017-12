Veľká recenzia Motoroly V300

Len nedávno sa v dotovanej ponuke slovenských operátorov opäť objavili mobily americkej Motoroly. EuroTel ponúka model V300. Aké je véčko, ktorým sa Motorola vracia na slovenský trh?

18. máj 2004 o 9:52 Marián Pavel - SME online

Dizajn a klávesnica

Motorola V300 je plnokrvné véčko, ktoré nepatrí medzi najmenšie. Bacuľatý kryt pri pohľade zhora znesie porovnanie s inými konkurenčnými modelmi, pri pohľade zboku je už vidieť, že telefón nepatrí medzi najštíhlejšie. Na druhej strane, mobil sa veľmi dobre drží v ruke a bacuľaté tvary vôbec neprekážajú.

Kryt telefónu tvorí kombinácia modrého, strieborného a „chrómovaného“ plastu. Modrý plast je na dotyk akoby pogumovaný, vďaka tomu sa telefón veľmi dobre drží a nekĺže, ani keď máte mokré ruky. Spred je vidieť inverzný náhľadový displej a očko fotoaparátu, zozadu narazíte na masívny reproduktor. Vpravo nájdete tlačidlo na spustenie hlasového vytáčania, vľavo sú tlačidlá tri: na ovládanie hlasitosti a rýchle spustenie fotoaparátu. Navrchu je okrem kĺbu anténa, konektor na slúchadlá a otvor na šnúrku.

Zospodu nájdete iba konektor na dátový kábel a napájanie.

Vnútro telefónu je celé strieborné, vo vrchnej časti sa klasicky nachádza displej, v spodnej klávesnica.

Klávesnica je riešená netradične – na ovládanie slúži päťsmerové tlačidlo obkľúčené piatimi funkčnými tlačidlami.

Klávesnicu tvorí kombinácia kruhových a podlhovastých oválnych tlačidiel. Na dotyk je príjemná, reaguje rýchlo a presne. Výhrady máme len k podsvieteniu – nielenže je nerovnomerné, ale aj vďaka striebornému materiálu plastu sú klávesy v tmavom prostredí ťažko čitateľné.

Celkovo má telefón univerzálny svieži dizajn, ktorým osloví aj konzervatívnych, aj extravagantných užívateľov.

Displej

Motorola V300 ponúka jeden z najkvalitnejších displejov na trhu – pri rozlíšení 170 x 220 bodov zobrazuje 65000 farieb. Farby zobrazuje živé a ostré. Náhľadový displej má modré podsvietenie a je inverzný - text je teda biely na modrom podklade. Na displeji sa zobrazujú stavové ikonky, v pohotovostnom režime čas, alebo informácie o volajúcom, prijatej SMS či stave batérie.

Ovládanie

Štvorsmerové kruhové tlačidlá má piate tlačidlo na potvrdenie voľby uprostred. Vďaka mierne vystúpeným šipôčkam sa dobre zorientujete hmatom. Tradične sú riešené funkčné klávesy: na každej strane je jedna a medzi nimi je tlačidlo slúžiace na zobrazenie menu a submenu. Okrem nich sú po bokoch aj tlačidlá na prijatie a odmietnutie hovoru.

Motorola ako výrobca prvého mobilného telefónu na svete a prvého otváracieho telefónu v tvare „V“ od prvopočiatkov preferuje „opačné“ rozmiestnenie týchto tlačidiel: červené je vľavo a zelené vpravo. Keďže konkurenční výrobcovia preferujú riešenie, ktoré vytlačilo Motorolu a rokmi sa stalo štandardom (zelená vľavo, červená vpravo), V300 patrí k posledným telefónom Motoroly s takýmto rozmiestnením.

Menu telefónu

Menu V300 vychádza z riešenia použitého v modeli T720i (predával sa aj na Slovensku), no prešlo niektorými pozitívnymi zmenami. Najdôležitejšou je optimalizácia rýchlosti operačného systému, V300 konečne ponúka prijateľnú rýchlosť ovládania.

Motorola rieši ovládanie menu inak ako konkurencia. Základom sú štyri ikony priamo na úvodnej obrazovke. Cez funkčné tlačidlo sa dá dostať do menu, v ktorom je 9 ikoniek. Ich logické zoradenie je prehľadné a v menu sa dá rýchlo orientovať. Funkcie sú integrované v týchto logických skupinách: telefónny zoznam, zoznam hovorov, správy, prístup k webu, hry a aplikácie, kancelárske nástroje, multimédiá, instant messenger a nástroje.

Funkcie

Motorola V300 patrí k dobre vybaveným telefónom strednej triedy. Napriek tomu jej možno vyčítať niektoré zásadné nedostatky. Poďme však pekne poporiadku.

Telefónny zoznam absorbuje 1000 miest. Ku kontaktom možno pridať skupinu, hlasovú značku, číslo zrýchlenej voľby, špeciálne zvonenie, obrázok volajúceho. Telefón veľmi dobre spolupracuje so SIM kartou.

Komunikačné možnosti zodpovedajú súčasným štandardom – z telefónu odošlete SMS, MMS aj e-mail.

Pri písaní SMS máte k dispozícii jednorazovo 450 znakov, ktoré sa na obrazovke odpočítavajú. Počet spojených správ sa však dozviete až na úplnom konci procesu, tesne pred odoslaním. Správy sa píšu komfortne, telefón má rýchle odozvy a využiť môžete aj zabudovaný inteligentný slovník iTap (konkurencia známejšieho T9).

Vytváranie MMS je štandardné. Podarený je aj e-mailový klient, ktorý ponúka podrobné nastavenie odosielania a prijímania správ.

Neprakticky je riešená pamäť posledných hovorov, užívateľ má spočiatku problémy rozoznať prijaté od neprijatých hovorov.

Medzi kancelárskymi nástrojmi je schovaná kalkulačka, kalendár, hlasový záznamník a sms chat.

Kalkulačka je štandardná, za zmienku stojí len fakt, že má veľmi dobre vyriešené ovládanie cez päťsmerové tlačidlo.

Medzi veľmi dobre vyriešené aplikácie možno zaradiť aj kalendár – vďaka dobre zvládnutému grafickému prostrediu je prehľadný a dobre sa s ním pracuje.

Aktuálny deň je označený farebnou výplňou, deň so záznamom má malý trojuholníček v rohu bunky. Prepínať možno medzi týždenným a mesačným zobrazením.

Do telefónu možno uložiť až päť rôzne nastavených časov budenia, nastaviť sa dá zvonenie i hlasitosť. Budík zvoní aj keď je telefón vypnutý. Škoda len, že budík neponúka podrobnejšie možnosti nastavenia, napríklad zvonenie len cez pracovné dni a pod. Takáto jednoduchá aplikácia by dnes mala byť súčasťou každého mobilu.

Hry sú v telefóne dve – obe napísané v Jave, ďalšie si možno doinštalovať. Monopoly pozná vari každý a Stuntman je šialená automobilová naháňačka.

Pod položkou Multimédiá je schovaná funkcia Témy, adresár s obrázkami a zvukmi, fotoaparát a aplikácia MotoMixer.

V testovanom telefóne bola, bohužiaľ iba jedna téma, ďalšie by sa mali dať stiahnuť.

Predinštalované obrázky uspokoja všetkých, čo si chcú personalizovať telefón, ďalšie si možno stiahnuť.

Motorola zvolila na tento rok výnimočnú stratégiu – odsunula bokom donekonečna sa zvyšujúci počet tónov v polyfonických zvoneniach a radšej zvolila podporu formátu MP3. Výhod to má niekoľko – aj keď 64-tónové polyfonické zvonenia neznejú zle, formátu MP3 sa zvukom nevyrovnajú. Nadôvažok, MP3 sa dá vytvoriť a editovať podstatne jednoduchšie, ako polyfonické zvonenie.

Oceniť treba aj fakt, že už predinštalované zvonenia stoja zato. A ešte navyše, hraví užívatelia ocenia aplikáciu MotoMixer, v ktorej si môžu namiešať vlastné zvonenie.

Štandardnou súčasťou na Slovensku predávaných V300 je aj aplikácia IM (Instant Messenger), no nevieme o serveri, ktorý by ju u nás podporoval, takže je zatiaľ nepoužiteľná.

Napokon treba spomenúť bohaté možnosti nastavenia. Najviac oceňujeme nadštandardné možnosti personalizácie. Zatiaľ sme nevideli telefón v tejto triede, ktorý by umožňoval tak dokonalé nastavenie personalizovaných tlačidiel, položiek úvodného i hlavného menu. Okrem toho, že si v úvodnom – štvorpoložkovom – menu môžete nastaviť ľubovoľné najčastejšie používané ikony, v hlavnom menu si môžete ikony preskupovať podľa vlastných preferencií. Samozrejmosťou je pridelenie vlastnej funkcie všetkým funkčným tlačidlám telefónu.

Kritiku si naopak zaslúži podliezanie Motoroly operátorom – v telefóne nie je bluetooth (ten ponúka Motorola v modeli o triedu vyššie – V600), ale ani infraport. Infraport by už dnes v telefóne typu V300 rozhodne nemal chýbať. Vďaka absencii týchto komunikačných funkcií budete mať problém dostať do telefónu aj ale von z telefónu obrázky a zvonenia inak ako cez WAP. Riešením je ešte dátový kábel a softvér Mobile PhoneTools, ktorý sa predáva ako príslušenstvo. Máme informácie aj o tom, že sa dajú obrázky a zvonenia poslať do telefónu e-mailom, no počas testu sme nemali možnosť túto možnosť overiť. Rozhodne sa k nej ešte vrátime.

Na internet sa dostanete cez GPRS triedy 10 a WAP 2.0 s podporou xHTML.

Fotoaparát

Fotoaparát v Motorole V300 neprináša nič nového. Fotí do rozmeru VGA 640 x 480 bodov, okrem toho ponúka ešte dva formáty – 320 x 240 a 160 x 120 bodov (pre MMS). Kvalitu fotografií nemožno nastaviť, fotoaparát však má samospúsť a umožňuje meniť tieto parametre: expozíciu, svetelné podmienky (automatické, slnečno, zamračené, vo vnútri doma, vo vnútri kancelária a noc). Zmeniť tiež môžete tón uzávierky – cvaknutie, šimpanz, kvak, flix, boing alebo žiadne).

Fotografie ukladáte do pamäte so zdieľanou kapacitou 5 MB.

Celkové hodnotenie

Motorola V300 je už tradične veľmi podarené véčko, čo iné sa tiež od vynálezcu véčiek dá čakať, že? Telefón má dobrú softvérovú výbavu a v konkurencii ostatných značiek sa rozhodne nestratí. Aj keď je trochu bacuľatý, veľmi dobre sa drží v ruke. Oceniť treba aj kvalitný a dobre čitateľný displej. V300 dokáže bez problémov konkurovať staršiemu obľúbenému véčku od Samsungu SGH-E700 a to za výrazne lepšiu cenu...