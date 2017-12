Singstar – karaoke hviezdou na PS2

Len donedávna bolo výsadou spoločnosti Nintendo prinášať na trh inovatívne a kreatívne hry alebo nápadité príslušenstvo k herným konzolám. Časy sa však menia a prichádza Sony s novou originálnou zábavou pre PS2 - karaoke show.

Všetko sa začalo minulé leto s kamerkou EyeToy, snímajúcou pohyby hráča a prepojiteľnou s PlayStation 2. V zásade išlo o revolučnú technológiu, ktorá po prvýkrát umožnila hráčom dostať sa doslova a do písmena do hry a ovládať ju „telom“. Teraz prichádza Sony s ďalšou originálnou novinkou, a to karaoke show - pod názvom Singstar - na vašej PS2ke.

Singstar v podstate ani nie je hra v pravom slova zmysle, ale zábava pre široké masy. Balenie obsahuje dva nefalšované, farebne odlíšené mikrofóny, ktoré k PlayStation pripojíte cez USB port a softvér s pesničkami a klipmi na DVD nosiči. Naša novinárska verzia už obsahovala celkom slušný výber piesní od interpretov ako Jamelia (pieseň Superstar), Dido (Thank You), Madonna (Like a Virgin) či Ricky Martin (Livin La Vida Loca). Ani ostatní interpreti nie sú na zahodenie, posúďte sami: George Michael s baladou Careless Whisper alebo klasiky A-Ha s Take On Me a Roy Orbison s megahitom Pretty Woman. Stále to však nie je všetko a v plnej verzii sa dočkáme horúcich vypalovákov divokých dance párty ako Get the Party Started od rebelky Pink, Complicated od nezávislej Avril Lavigne alebo mierne teplého YMCA od Village People. Celkovo bude plná verzia Singstar obsahovať 30 menších či väčších hitov aj s videoklipmi v perfektnej DVD kvalite.

Pýtate, ako to vlastne funguje? Úplne jednoducho, ako všetky karaoke plus niečo navyše. Singstar na základe výšky, tóniny a rytmiky vášho spevu vyhodnocuje, ako dobre (či skôr zle;) spievate a podľa toho udeľuje slovné hodnotenie a body. Na konci pesničky hra body zráta a nekompromisne vás zhodnotí. Nič si z toho nerobte, ak vás Singstar uzemní hláškou: hluchý ako poleno. Pri poctivom tréningu sa z vás poľahky stane ak nie hviezda, tak aspoň vychádzajúca hviezda. Alebo si znížite náročnosť (na výber tri druhy) a hneď budete mať pocit, že lepšie spievate.

Cvak cvak, šťuk šťuk, loading... zvolajte kamarátov, rodičov, starých rodičov, sestry, frajerky a všetkých, čo by k vašej PS2 v živote nepričuchli. Začína zábava pre všetkých! V Singstar si zaspievate v troch rôznych módoch: Sing, Party Mode a Star Maker: My sme mali možnosť vyskušať Sing, v ktorom si zvolíte ľubovolnú pesničku a idete do sveta šoubiznisu, a sčasti aj Party Mode. Práve s ním začína najväčšia zábava. Môžete súperiť o najlepšie zaspievanú pieseň a počet bodov alebo si spoločne vychutnať karaoke duet. Tretí, zatiaľ nedostupný mód, Star Maker, umožní hráčom prepracovať sa z amatéra na superhviezdu. Viac sa mu budeme venovať v recenzii plnej verzie, kde bude dostupný na odskúšanie. Už prvé dva módy však ponúkajú nevšednú a originálnu zábavu. Nikdy som nevidel svoju priateľku tak dobre sa baviť pri hernej konzole (Raz si normálne sama zapla konzolu a spustila hru!). Mama zase Singstar hneď zužitkovala ako učiteľa angličtiny (využiteľný skôr pre pokročilejších študentov). Po obdržaní plnej verzie si budem musieť dávať pozor, aby som sa k svojej PS2ke ešte niekedy dostal...

Singstar je veľmi zaujímavým počinom, ktorým sa Sony stavia do pozície lídra kreatívnych riešení pre herné konzoly. K tomu prispieva aj možnosť využiť v plnej verzii Singstar kameru EyeToy, ktorá okrem jednoduchých hier v Play a Groove nájde ďalšie využitie. Konečne treba spomenúť aj možnosť opätovne si prehrávať a ukladať vaše výtvory na pamäťovú kartu. V každom prípade sa tešíme na plnú verziu s plnou tridsiatku interpretov, ktorá by sa na slovenský trh mala dostať v najbližších dňoch. Pevne verím, že budem mať možnosť zrecenzovať ju skôr, než mi ju vytrhnú z ruky spevuchtiví rodinní príslušníci ;-).