Stiahnite si Body Shop k The Sims 2

14. máj 2004 o 14:39 Ján Kordoš

Ak neviete, čo je to Body Shop, pre vás je určený tento odstavec. Program slúži na vytvorenie celej postavy Simáka od detailnej tváre až po celkový vzhľad a oblečenie. Po vytvorení si budete môcť postavičku naimportovať do The Sims 2.

Veľkosť súborov je však trošku väčšia, no ako príjemné spestrenie sa Body Shop určite oplatí vyskúšať.

Zdroj: thesims2.gamecentrum.net