Manhunt - nová dimenzia násilia v počítačových hrách

Manhunt je brutálna dlhoočakávaná stealth akcia od autorov série GTA. Ak ste si mysleli, že GTAčka sú násilné hry, to ste ešte nevideli Manhunt. Netradičná recenzia len pre silné žalúdky o najkontroverznejšej hre súčasnosti.

14. máj 2004 o 13:58 Cave Troll

Upozornenie: Táto hra je určená pre hráčov od 18 rokov a rovnako aj táto recenzia.

Poznámka na úvod: Predpokladáme, že vás k článku primárne prilákal záujem o počítačovú hru Manhunt. Ak sa chcete o nej v kocke dozvedieť bez testu svojho žalúdku, prejdite prosím rovno na pasáž: Minirecenzia pre ľudí so slabším žalúdkom na konci tohto článku. Silnejšie povahy sa naopak môžu pohodlne usadiť, vziať do rúk vrecko pukancov a prichystať sa na divoku krvavú jazdu...

**Televízna zvučka - ...3...2...1... akcia!**

Dámy a páni, moje meno je Cave Troll a som vašim sprievodcom po najnovšom, najbrutálnejšom a najdekadentnejšom predstavení v hernom priemysle, to všetko exkluzívne pre predplatiteľov nášho úzkoprofilového kanálu S.N.U.F.F.! Pripravte sa na jedinečný zážitok v réžii vývojárskych vojvodov, princov provokácie, kráľov kontroverzie, robustných rebelov-rozparovačov z rrrrRRockstaaaar Games! Dámy a páni, vitajte v Carcer City, odkiaľ vám v priamom prenose prinášame reality šou Manhunt!

Tým, ktorí si na nás prepli len teraz, zopakujeme doterajšie dianie. Hrdinom programu je James Earl Cash, skrátene Hráč. Injekcia, ktorú mu zriadenec väznice pred niekoľkými minútami vpichol do žíl, obsahovala špeciálny roztok pre ukončenie jeho existencie. Pokým sa mu jed pomaly rozlieval do žíl, pozreli sme sa na Jamesov profil, aby sme videli, či je dôvod na vytlačenie slzičky. Jeho spis (mimochodom pekne hrubý) hovorí o všetkom. Cash nebol žiadny anjelik a od sporiadaného života Brandona Walsha mal pekne ďaleko - teda za predpokladu, že Brandon Walsh v niektorom z ďalších pokračovaní Beverly Hills 4563198465164861 neokradne s Brandou Steva, nepodreže Dylana a neznásilní Kelly. Veru tak, James bol poriadny zlosyn a smrtiacu injekciu si zaslúžil v plnej miere. Čo však zatiaľ Hráč netuší je fakt, že jeho existencia sa touto injekciou zďaleka nekončí!

Zachytili ste ten pohyb malíčka? Poprosím kameru o detail – áno, zdanlivo mŕtvy Cash žije! Režisér našej šou, pán Starkweather, zariadil jednoduchou dohodou s riaditeľom väznice Jamesove angažmá v našom programe bez toho, aby mal o tom zvyšok sveta šajnu a teda aj zbytočné reči. Oficiálne je teda Hráč popravený a neoficiálne sa teraz preberá v našich špeciálne pripravených štúdiách. Hlas pána Starkweathera mu cez malé slúchadlo na uchu vysvetľuje princíp nášho programu, inšpirovaného pravdepodobne dielkom Running Man od Stephena Kinga a staršej šou od konkurenčného produkčného tímu Cryo.

Ak chce Hráč vyviaznuť z predstavenia živý, musí sa dostať na koniec pripravenej úrovne, ktorá sa hemží tými najvýkonnejšími hrdlorezmi, psychopatmi a asociálmi patriacimi do najšialenejších gangov zo všetkých kútov sveta. Dá sa predpokladať, že James veľmi rýchlo pochopí, že priamy útok na skupinu nepriateľov by znamenal jeho rýchly koniec, keďže každý nepriateľ predstavuje tuhý oriešok... A je to tak, Cash nesklamal! Všimnite si, ako šikovne sa schoval do tieňa a nič netušiaca gorila prechádza okolo neho. Hráč si volí z inventára baseballovú pálku a s napriahnutými rukami sa zakráda za postavou. Všimnite si, že čím dlhšie sa na útok pripravuje, tým brutálnejšia bude nadchádzajúca rana, ako nám indikuje aj kurzor nad nepriateľovou hlavou. Biela farba znamená ranu do žalúdka a jednoduché rozrazenie lebky. Avšak kurzor sa mení na žltú farbu! Znamená to pre gangstra masáž pálkou ešte predtým, než mu budú zlomené väzy? Veru nie, Hráč si totiž trúfa na červený kurzor A JE TO TU!!! Cash dvíha ruky k útoku, udiera súpera do hlavy, ďalšou ranou do brucha mu vyráža dych a nepriateľ klesá na kolená! Hráč sa napriahuje k útoku a *THUMP*, hlava gorily sa s tupým zvukom rozbíja na kašu, pričom zmes mozgu, krvi a kostí zanecháva stopu na stene. Porota je nadšením bez seba a hodnotí exekúciu uznanlivým potleskom. Šetrite si ruky, priatelia! To ste ešte nevideli, ako James narába s takým páčidlom, kosákom, igelitovým sáčkom, nožom, mačetou alebo napríklad sklenenou črepinou... to je ten pravý adrenalín! Ak by sa však Hráčovi zachcelo strieľať, pripravili sme preň aj nastreľovačku klincov, pištoľ, revolver či brokovnicu, takže nedostatok hračiek nehrozí.

Stalo sa však niečo, s čím náš hrdina pôvodne nerátal – príliš hlučná smrť gangstra prilákala jeho kumpánov! Cash má obrovské šťastie a stráca sa prenasledovateľom v tieni... netrpezlivo teraz sleduje GPS lokalizačný systém, ktorého upravenú verziu dostal od produkcie šou. Jeho použitie je detsky jednoduché: červenou farbou sú znázornení nepriatelia, ktorí Hráča vidia a idú mu po krku. Keďže sa práve James schováva v tieni, môžeme vidieť, že gangstri majú na GPS farbu oranžovú. Oranžová znamená, že sa majú na pozore a prehľadávajú okolie, aby v ňom objavili narušiteľa. Zločincov ale schovávačka práve prestáva baviť, pretože GPS mení farbu na žltú a ukazuje, že sa vracajú k svojim bežným patrolovacím trasám. Cash má teda príležitosť: keď odkrágľuje týchto troch kamarátov z mokrej štvrte, má východ na dosah ruky. Možno keď sa ich pokúsi rozdeliť úmyselným vydávaním hluku, ako napríklad kopaním do smetiakov alebo rozbíjaním sklenených fliaš, dospeje k východu v rekordne krátkom čase, za čo bude odmenený možnosťou nazrieť do scenára tvorcov nášho programu a vidieť skice vyrobené v predprodukčnej fáze.

Nemusíte sa však báť, dámy a páni, naša šou sa tým nekončí. Za dverami východu čaká súkromné komando pána Starkweathera, ktoré Casha spacifikuje a prevezie do ďalšieho setu kulís. James ešte netuší, že toto bude zažívať dokola, ale pre jeho vlastnú motiváciu je lepšie, keď verí, že ho pustíme. Ďalšie úrovne mu scenáristi nášho programu spestrili okrem iného behom o záchranu svojej rodiny (ak ho však pri tom uvidí ľubovoľný gangster, rukojemníci budú po jednom likvidovaní) či nutnosťou starať sa nie len o seba, ale aj o špinavého bezdomovca (keď sa mu skriví čo len vlások na hlave, dvere východu sa neotvoria). Bojíte sa, že po čase príde stereotyp? Radi by ste ho pustili do ulíc? Keby sa Jamesovi podaril útek z našich kulís, asi by sme mali všetci problémy, takže také želania radšej nevyslovujme, he-he.

Panebože, my sme to snáď privolali!!! Cash sa vymyká špeciálom z rúk a nadobudnutou M-16 likviduje celé komando!!! Tu v štúdiu sa nám v slúchadlách rozpútalo peklo, produkcia sa snaží zalarmovať políciu a pán Starkweather telefonuje svojím zamestnávateľom Rockstar Games, aby ich informoval o vývoji situácie. Dámy a páni, doteraz sme sa pozerali, ako bol Cash bábkou v rukách tohto tímu a pripravenými úrovňami prechádzal ako nôž maslom, alebo lepšie povedané ako katana tráviacim traktom, nechávajúc za sebou nekonečnú spúšť a krvavú šmuhu... ale vyzerá to tak, že jeho púť sa blíži ku koncu!

Ako môžeme spoločne sledovať, zneužitá a rozzúrená celebrita nášho programu sa blíži k rezidencii Rockstar Games, aby nad ich šialenou šou vykonala posledný súd. Náš S.N.U.F.F. kanál sa však nebráni žiadnej improvizácii, the show must go on! Hráčovo vyčínanie budeme hodnotiť stupnicou humánnosti od jedna do päť, pričom jednotka predstavuje čo najbrutálnejší útok na autorov šou za odfláknutú prácu. Naopak päťka znamená rýchlu a humánnu smrť, ak odviedli svoju prácu dobre. Hráč práve vbieha do prvých dverí a vidíme, že mu pod ranu ako prví padajú...

...GRAFICI! 6 / 10

AU!!! To muselo bolieť – pripravená žiletka rozhodne neprebehla po oku hladko, ako svedčia špliechance mliečne sfarbeného želé na stene. Dá sa usudzovať, že zvolenú nízku úroveň humánnosti hráč aplikoval kvôli príliš jednoduchému a nedetailnému prostrediu, v ktorom sa šou odohráva. Dá sa predpokladať, že ho rozladili aj malé textúry, ktoré sa s konkurenčnou šou Maxa Payna nedajú zrovnávať. Za to, že grafici netrpeli dlhšie, môžu (v pekle) ďakovať len svojej dobre odvedenej práci na úchylných návrhoch postáv, ktoré hráč stretával. Zaujímavo naturalisticky a drsne tiež pôsobil efekt šumu filmu, ktorý sa dá aplikovať na kameru podobne ako v Silent Hill 3. Kým však analyzujeme príčinu Hráčovej rozmrzelosti, náš hrdina medzitým vybehol a už sa realizuje medzi...

...DIZAJNÉRMI INTERFEJSU! 10 / 10

Ako môžete vidieť, porota udelila štýlu exekúcie dizajnérov interfejsu vysokú mieru humanity. Rýchlu ranu kosákom, ktorá im strhla kožu z tváre, si prakticky nestihli všimnúť – boli mŕtvi už pri predchádzajúcom údere, keď im smrtiaci nástroj narazil na miechu. Aspoň posmrtne im vzdajme hold za jednoduchosť užívateľského prostredia, na základe ktorého Hráč okamžite vidí mieru podozrenia, ktoré budil vo svojich súperoch. Za zmienku stojí i jednoduchý a efektívny ukazovateľ druhu smrti čakajúci aktuálnu obeť, ako aj intuitívnosť narábania s exekučným náradím. Takže toto bola len “rýchlovka“, na rad prichádzajú...

...DIZAJNÉRI ZODPOVEDNÍ ZA HRATEĽNOSŤ! 8 / 10

PRASK! Hoci to znelo ako prelomenie konára, jednalo sa o prsty. Dizajnéri po nich dostali ťažkým kladivom. Svoju existenciu už majú za sebou a len o vlások sa vyhli ďalšiemu mučeniu. Kým totiž začal byť priebeh šou trochu dynamickejší, misie variabilnejšie a dostavil sa vôbec nejaký príbeh, predstavenie dospelo až do polovice svojho vysielacieho času. Medzitým už začínalo byť trochu stereotypné, miestami priam nudné. Darmo – nie každému stačí pre plnohodnotnú zábavu efektná exekúcia (zvlášť keď sa opakuje po dvadsiatykrát), nevraviac o nepriateľoch, ktorí sa napriek odlišnému výzoru líšia správaním a schopnosťami jeden od druhého väčšinou len kozmeticky.

Na rad už prichádzajú ZVUKÁRI a porota kričí nadšením 9 / 10

Ich existencia bola zakončená hladko a rýchlo deväťpalcovým klincom, ktorý bez odporu prenikol uchom rovno do mozgu (Hráč má tuším tajnú záľubu v hudbe Nine Inch Nails, ha-ha). Bodaj by si nezaslúžili zatiaľ jednu z najhumánnejších smrtí zo všetkých zúčastnených! Ich práca na celom predstavení bola totiž veľmi profesionálna. Čvachtavé zvuky pri Hráčových exekúciách nútili slabšie povahy k prieskumu strávených raňajok, silnejšie povahy naopak nadchol kvalitný, bohatý priestorový zvuk. Prečo teda Hráč nezvolil ešte humánnejšiu pištoľ, ale kliniec? Azda by privítal širšiu škálu zvukov a výrokov nepriateľov.

Vráťme sa však k dianiu v miestnosti - ktože sa to schováva v rohu miestnosti za stoličkou? Zdá sa, že Hráč taktiež zaregistroval kútikom oka rovnaký pohyb, pretože skáče k stoličke a prevracia ju! Kvôli svetlu nevidíme postavu, ktorá -óóó- udrela Hráča akýmsi podlhovastým predmetom, využíva jeho stratenú rovnováhu a vybieha na chodbu! Cash však nestráca duchaprítomnosť a vybieha za ním... dúfam, že nám to réžia strihne na dvojku – tá má na chodbu prehľadnejší záber!... Ďakujem réžii, vidíme, že tú osudovú chybu spravil HUDOBNÍK a tým podlhovastým predmetom bol husľový slák. Pri úteku z miestnosti však muzikant zakopol a leží na zemi, hráč sa k nemu blíži, situácia je napínavá! Čo sa však deje? Náš hrdina len stojí bez pohybu, v tvári mu vidno potláčaný hnev, pravdepodobne si však vychutnáva súperov strach počas jeho posledných sekúnd. Aká bude jeho akcia? To je v tejto chvíli ťažké určiť, avšak že to bude bolieť, sa dá veru očakávať. Hudba v hre totiž pozostáva z mixu nezaujímavých ambientných zvukov a ľahko zabudnuteľnej melódie v hlavnom menu, žiadna ústredná melódia, žiadny relevantný príspevok k atmosfére a kvalite šou… a je to tu! James vytrháva hudobníkovi slák z rúk a freneticky mu ho striedavo vráža do pravého a ľavého oka! Pod obeťou sa objavuje zapáchajúca mláka, fuj... Muzikant skúša vykríknuť, hráč mu však vráža poničený slák do hrdla a držiac metajúce sa telo za ruky, ho necháva zadusiť sa vlastným nástrojom... uff... toto bolo veľa aj na mňa, dámy a páni. Porota má rovnakú mienku a udeľuje preto tomuto výkonu zvlášť nízky stupeň humanity: 2 / 10

Z nedalekých dverí označených nápisom PROGRAMOVANIE INTELIGENCIE A VYVÁŽENIE NÁROČNOSTI vykúka postava, ktorú znepokojil doterajší hluk. Hráč vstáva a beží k nej. Muž sa snaží zvesiť zo steny hasiaci prístroj, aby ho mohol hodiť po hráčovi. Tento pokus však nebol ani inteligentný, ani primerane náročný s ohľadom na schopnosti muža – Cash ho medzitým dobehol a strhol na zem. Aká jedinečná paralela s inteligenciou a náročnosťou účastníkov v našom televíznom programe! Ich IQ bolo síce v prospech hrateľnosti, niekedy však až prehnane nereálne. Postavy neboli schopné odhaliť Hráča stojaceho pol metra pred nimi v tieni a to už zaváňalo prílišným podceňovaním. Zapracovať sa tiež mohlo na náročností jednotlivých úrovní, ktorá mala ďaleko od kontinuálneho gradovania. Niektoré úseky hry predstavovali problém na niekoľko hodín, iné boli zdolané za pár desiatok minút – tomu sa veru vyváženosť povedať nedá. Hráčovi sa však evidentne páčilo napätie, ktoré bolo vytvárané nemožnosťou ľubovoľného ukladania stavu hry, preto hlava programátora puká ako prezrelý melón pod údermi hasiaceho prístroja pomerne rýchlo. Úroveň humánnosti je na pomery šou pomerne vysoká: 7 / 10

James prebieha okolo dverí s nápisom MULTIPLAYER PROGRAMMING a dostáva sa do blízkosti dverí producenta Rockstaru Sama Housera (na veľké vydýchnutie programátorov sieťovej hry). Nečudo – do projektu Manhunt zahrnutí neboli. Ruku na srdce: predstava, že zo dvadsať chlapíkov snažiacich sa jeden druhému dostať za chrbát je pri ostražitosti súčasných hráčov odchovaných Counterstrikom bizarná.

Teraz už ale zamerajme kamery na FINÁLNY DUEL . Cash naťahuje ruku ku kľučke karmínovo polstrovaných dverí... “BANG!!!“ Dvere vylietavajú v spŕške prachu a triešti triesok, hráč sa ocitá na zemi a len slabý pohyb jeho hrudníka napovedá, že je nažive. Vlákna jeho košele lačno pijú tmavočervenú životodarnú tekutinu, krvavá škvrna sa pomaly a znepokojujúco rozširuje. Trosky dverí prekračuje silueta s brokovnicou. Silné svetlo z miestnosti za ňou nám bráni v tom, aby sme jej videli do tváre. Porota jej bez mihnutia oka udeľuje za originalitu a zaujímavú šou 7 / 10 - slušná práca, Rockstar Games!

...Ešte však zďaleka nie je koniec! Postava dvíha hráča, tento vývin sme nečakali! Ako sa však vyvinie situácia s Hráčom? Sám som zvedavý, dámy a páni, preto sa k Vám vrátime reklamnej pauze!....

**Strih**

Séria bezduchých rýchlych obrazov s optimistickou hudbou, pri ktorej sa otvárajú peňaženky

**Strih na tmavú obrazovku, počuť len roztrasený hlas moderátora**

Dámy a páni... hlásim sa vám z pomerne netradičnej situácie, ktorá mi výrazne zťažšuje moju komentátorskú prácu. Na hlave mám totiž akési vrece a jediné, čo viem s určitosťou povedať je to, že sedím na tvrdom drevenom kresle, pričom ruky a nohy mi zvierajú chladné kovové putá. Na hlave mám do pol čela akúsi zvláštnu helmu, taktiež z kovu... a pod ňou mokrú špongiu. Približne dva metre od seba počujem chrapľavé dýchanie – pravdepodobne sa jedná o hráča a je v podobnej situácii... pýtam sa spolu s vami, čo bude nasledovať? Dostaneme sa z tejto situácie? Budeme mať možnosť spoločne vás sprevádzať mestom San Andreas, kam sa chystá Rockstar preniesť nadchádzajúci diel svojej ďalšej úspešnej a kontroverznej šou Grand Theft Auto? Rád by som vám odpovedal, avšak to budem musieť najprv presvedčiť chlapcov z Rockstaru, že sem nepatrím.... Halóóó?...Pán Houser?... Je tu niekto?... Počujem kroky! Kto je tam?... Čo to bol za vypínač?... Prečo silnie to elektrické bzučanie? Halóóó!!!... Pustite ma! Ja som zástupca médií... Som tu omylom, počujete?... No tak!!!... Volám sa Cave TrollllllLLLllLLlll***BZZZZZZ...

MINIRECENZIA PRE ĽUDÍ SO SLABŠÍM ŽALÚDKOM

Manhunt je na prvý pohľad taktickou akciou s predvídateľným príbehom, priemernými technickými aspektami a sprvoti stereotypnou hrateľnosťou – našťastie tieto neduhy nepretrvajú večne. Približne po tucte misií je do hry vnesený príjemný vánok variability a napätia, vďaka ktorému Rockstar potvrdzuje svoju pozíciu medzi vývojármi kvalitných hier. Toto všetko vás však nemusí zaujímať, pretože ak toto čítate, hlásite sa k skupine so slabším žalúdkom a Manhunt rozhodne NIE JE pre vás. Nezúfajte však! HRY.SME.sk vám vedia odporučiť stránky kompatibilné s vašou krvnou skupinou, kde sa zabavíte rovnako: http://www.eyezmaze.com/vanilla/index.html.