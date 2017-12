Materiály a info k Half-life 2 a Counter-Strike 2

14. máj 2004 o 2:06 Juraj Chrappa

Prítomní novinári mali tiež možnosť zhliadnuť 90 sekundové demo z multiplayeru, ktoré je súčasťou 13-minútového rozsiahleho videa z hry aj keď v nižšej kvalite. Ponúkame vám ho na našom rýchlom download serveri. Nové CSko vyzerá na Source engine samozrejme fantasticky, herní žurnalisti mali možnosť vidieť sexy hru svetla a tieňov ako aj detailné particle efekty. Hra samotná sa však až príliš podobala na klasický Counter-Strike, čo iste bolo aj z dôvodu použitia známej mapy Aztec. Nechýbalo nič, čo poznáte z pôvodného CSka, a to behanie, strieľanie či hádzanie granátov. Veď prečo aj meniť takmer dokonalý systém? Uvidíme, či plná hra prinesie výraznejšie zmeny v multiplayeri.

Zaujímavé informácie sme sa dozvedeli o pôvodnom Half-Life, jeho datadiskoch a populárnych modoch. Pôvodný obsah by mal byť totiž prerobený do nového enginu. Veľmi pravdepodobne však vynovený Counter-Strike, Team Fortress a Blue Shift nebudú k dispozícii zadarmo, ale za zníženú (budgetovú) cenu v herných obchodoch a cez Steam. Prerobené verzie by mali byť k dispozícii koncom leta.