V novom HP centre pre podporu IT operácií v Bratislave nájde prácu 300 odborníkov

13. máj 2004 o 19:31 TASR

Bratislava 13. mája (TASR) Spoločnosť Hewlett-Packard (HP) dnes slávnostne otvorila nové Európske centrum pre podporu IT operácií so sídlom v Bratislave, ktoré prinesie prácu asi 300 technologickým odborníkom.

Nové centrum, ktoré bude 24 hodín denne 7 dní v týždni poskytovať servisné riešenia a služby vysokej kvality pre zákazníkov HP z Európy, Stredného východu a Afriky (EMEA), predstavuje významnú investíciu vzhľadom na úspešné pôsobenie spoločnosti HP, ale aj pre Slovenskú republiku. Poskytne pracovné príležitosti 300 odborníkom s vysokoškolským vzdelaním technologického zamerania. Skúsení špecialisti i nadaní absolventi vysokých škôl tak budú môcť pracovať so špičkovými technológiami, v medzinárodnom prostredí a s perspektívou ďalšieho profesionálneho rastu. Spoločnosť už v súčasnosti v tomto centre zamestnáva vyše 100 pracovníkov a do konca roka by ich malo byť spolu 350.

"Firma HP pri rozhodovaní o umiestnení nového európskeho IT centra skúmala viaceré lokality. Medzi rozhodujúce faktory výberu patrili jazykové schopnosti, konkurencieschopné hlasové a dátové siete, stabilná hospodárska situácia a politické prostredie," uviedol člen manažmentu EMEA centra Rolf Lobreyer. Plusom Slovenska bola aj strategická poloha - blízkosť západnej ale aj východnej Európy, ktorá predstavuje dôležitý rozvíjajúci sa trh.

"Novootvorené Európske centrum pre podporu IT operácií v Bratislave opäť potvrdilo, že Slovensko sa dostáva na mapu investorov z priemyslu IT," zdôraznil generálny riaditeľ spoločnosti HP Slovakia Peter Weber.

Jeho zriadením spoločnosť HP reaguje na trendy, podľa ktorých na požiadavkách zákazníkov alebo pri riešení problému spolupracujú experti z viacerých krajín. Môže tak svojim klientom poskytovať globálne služby bez ohľadu na ich zemepisnú polohu alebo časovú zónu. Tímy odborníkov s rôznorodou kvalifikáciou sa budú deliť o svoje znalosti a skúsenosti, a tak prístup k zákazníkom bude bezproblémovejší, zníži sa tiež možnosť duplicity činností a zdrojov.

Slovenskému trhu práce by malo centrum priniesť prácu pre profesionálov nielen z hlavného mesta, ale aj z ďalších regiónov s väčšou koncentráciou vysokoškolsky vzdelaných technologických odborníkov. Predstavitelia HP veria, že tak aspoň čiastočne zabránia úniku mladých mozgov zo Slovenska, pretože už nebudú musieť hľadať uspokojenie svojich profesionálnych ambícií za hranicami. HP ponúka prácu v medzinárodnom prostredí a možnosť ďalšieho profesionálneho rastu. Prípadní záujemcovia získajú viac informácií na internetovej stránke spoločnosti HP.