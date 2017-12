Terminator: War of the Machines - získajte skalp Arnieho

13. máj 2004 o 16:17 Ján Kordoš

Máme tu Unreal Tournament, máme tu Quaka 3, máme tu Battlefield, máme tu Counter-Strike, máme tu kopec iných módov, ale aj tak sa k nám nový Terminátor určite pretlačí a budeme na neho spomínať ešte dlhú dobu. Nevidím jediný dôvod, prečo by to tak nemalo byť.

Štýl FPSiek zameraných na multiplayer je primitívny, ale o to zábavnejší. Vyberie sa mapa a hráči to už medzi sebou mastia, vyhráva najrýchlejší, najpresnejší a najtaktickejší hráč. V Terminator: War of the Machines zaberáte cudzie základne rovnakým spôsobom ako v Battlefielde, po smrti sa respawnete vo vami zvolenej základni (musí byť vaša) a hrá sa do určitého časového limitu, pričom víťazom sa stáva hráč s najvyšším počtom bodov. Hodnotí sa čas držania základne.

Výborne, princíp hry mám za sebou a ostáva povedať už len jedno veľké FUJ. Teraz už je dúfam každému jasné, že som myslel úvodný odstavec ironicky a ak to ešte niekomu nedochádza, môžem mu vybaviť termín u jednej tety doktorky a tá ho už dá dokopy. Pôvodný zámer napísať všade len FUJ a obklopiť to obrázkami z tejto gamesky mi prišiel ako výborný nápad, ale tým by utrpela moja štylistika a niektorí čitatelia by možno horeli zvedavosťou a snaha zistiť čo sa za tým FUJ skrýva by bola obrovská. Pre nich tu je aj zvyšok tohto článku. Priatelia, ani neuveríte aké utrpenie bolo hrať tento satanov výtvor niekoľko hodín (priznám sa, dokopy som to vydržal hrať 3-4 hodiny, z honoráru si zaplatím psychošku a viac by som vydržal len za výrazne zvýšené prémie) a niekoľko hodín budem túto recenziu písať, tak dúfam, že táto obeta bude mať zmysel a poteším sa ak niekto túto ódu na pošahanosť niekto prečíta.

Hneď na úvod ma zarazil počet máp. 12. Heh, nečakal som, že po Condition Zero môže prísť ešte horšia hra a s optimistickým úsmevom na tvári som sa pustil do mapky nazvanej Cintorín. Potom prišiel šok zo slabej grafiky, demencie botov a všeobecného údivu ako môže niekto vyprodukovať takéto majstrovské dielo, dať tomu názov Terminátor a spokojne predávať v obchodoch. V prvom rade, mapy sú krátke, takže príliš zábavy si neužijete. Máte na výber dve strany (ľudia vs. stroje), za každú stranu zopár zbraní (nech nežeriem, ale bolo ich skutočne len zopár) a potom už len tupo stojíte s držíte prst na streľbe.

Teraz príde na rad obávaná filmová vsuvka, ktorú si jednoducho nemôžem odpustiť. Prvý diel filmového Terminátora zaujala hlavne efektmi, dvojka bola filmové veľdielo (tento film považujem za jeden z najlepších akčných filmov) a trojka... mno, „blicí pytlík“ som nepotreboval, ale už to nebolo to pravé. Herné turné virtuálneho Arnieho sa začalo viac než dobre. Možno to niektorí hráči nevedia, ale hre Terminator: Future Shock vďačíme za mouselook. Potom prišiel Skynet (nebola to zlá hra, ale až príliš sa podobala na Future Shock) a teraz k nám prichádza War of the Machines, čo je hnoj prvého stupňa. Koniec historickej vsuvky.

Nebol dôvod netešiť sa na War of the Machines, nič nenasvedčovalo tomu, že už máji dostanem shit roku. Skutočne nenachádzam slová ako by som mohol slušne popísať hru, ktorá sa nedá hrať. Niektoré veci sa ale jednoducho už stali a nikto ich nevezme preč. Je úplne jedno, či ide o neuznaný gól po faule na nemenovaného brankára alebo o šmejd so známym menom na krabici. Ten však predajnosť hre zaručí len u priblblých Amíkov. Nikdy som nebol takto naštvaný na sprznenie legendy a ak by som mal možnosť, narval by som každému tvorcovi tejto... nie, nenazvem to ani hrou... tejto... (no radšej nič, nechcem byť vulgárny) niečo do miest, kde to skutočne bolí.

GRAFIKA 2 / 10

Neviem, čo to je za engine, ale ani nechcem vedieť ten názov. Je to pomalé, vyzerá to otrasne a animácie pohybu majú možno 2 framy. Na okolitých screenshotoch možno tá šerednosť nie je až taká dominantná, ale ak to vidíte v pohybe, všimnete si nenápadnú absenciu detailnosti a efektov. Architektúra máp je neuveriteľne nudná, mesto s pár ulicami, labáky s pár miestnosťami spojenými chodbami, cintorín... neviem, ale dajte mi do ruky editor a podobné výtvory vám vykúzlim aj po skutočne ťažkej noci. Nevýraznosť prenikla aj do postáv alebo strojov. Dva druhy panákov, pár strojov a hlavne neuveriteľne trhané animácie pri pohybe. Ak niekto robil motion-capturing, pôvodcu týchto pohybov by mohli radšej odstreliť, nech sa netrápi.

Aby to bolo ešte horšie, engine je hardwarovo neuveriteľne náročný a po prvom spustení hry som si myslel, že mi v pozadí beží ešte defragmentácia disku. Zníženie detailov a rozlíšenia samozrejme zohaví už dosť ohavnú grafiku ešte viac. Ale veď grafika nie je všetko, že áno.

INTERFACE 4 / 10

Žiadna novinka sa nekoná, ovládanie ostáva stále po starom. Nízke hodnotenie však dostáva za skoky, ktoré sa neoplatia robiť pre ich celkovú spomalenosť (aj keď pôvodne som si myslel, že je do hry vložený bullet-time). Samotný pohyb je tiež pomalý, všetko sa vlečie, reakcie sú trošku oneskorené (nemyslím moje).

HRATEĽNOSŤ 1 / 10

Na hrateľnosť sa nemôžem pozrieť triezvym pohľadom. To sa jednoducho nedá. Je to tak primitívne a nezaujímavé, že som radšej zutekal ku Condition Zero, ktorá oproti War of the Machines vyzerá ako absolútna bomba. Dobre, spracovanie je hrozné, ale korunu hanby tejto hre nasadzuje umelá demencia o ktorej sa dočítate v príslušnom odstavci.

Klepnite si kladivom do prstu. Bolí to? Spravte frajera a rozpučte plechovku o hlavu nesprávnou stranou (síce ju nerozpučíte, ale ostatní sa pobavia). Bolí to? Zabudnite si ruku vo dverách (za asistencie prudko sa zatvárajúcich dverí a škodoradostného úsmevu súrodenca). Bolí to? Zahrajte si War of the Machines. Bolí to? Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že všetky uvedené príkladu bolia.

MULTIPLAYER 2 / 10

Mapy môžete hrať aj po sieti (primárne je hra určená pre viac hráčov), ale zatiaľ je málo serverov a ich podpora svojou ignoranciou dáva najavo, čo si o hre samotnej myslia jej tvorcovia. Aj tak neverím, koho by bavilo hrať niečo takéhoto po sieti. Ak sa medzi vami niekto taký nájde, pošlite do redakcie fotku a máte isté miesto v našej novej rubrike Ukáž si prstom na debila.

ZVUKOVÉ EFEKTY 3 / 10

Strieľalo to, občas sa ozvali hlasy botov a všetko mi to splývalo do jedného veľkého šumu, ktorý sa vytratil stlačením tlačidla off na reproduktoroch. Kvalitu ozvučenia by som mohol prirovnať k pivu Tatran. Ďakujem, vŕbová voda nie je môj štýl.

HUDBA 4 / 10

Zopár krátkych melódii to nespraví, ale vždy je to lepšie ako posledný (verím, že úplne posledný) hit od Dalibora Jandu Ty si môj benzín. Atmosféru to nemôže dotvárať, lebo tu žiadna nie je.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 1 / 10

Ak by to bolo možné, neváhal by som dať nulu, žiadnu hviezdičku, jednoducho nič. Sú tam boti, ale pripadá mi to ako nepodarený vtip. Po skončení hry mal Kordinátor na svojom tričku 154 fragov, 37 smrtí a druhý najlepší hráč v mojom tíme mal 4 fragy a xxx smrtí. Ufff, keď som ja z celého tímu zabil 95% protivníkov, asi na tom niečo bude.

Tých zopár mojich uhynutí mi však zdvihlo hladinu adrenalínu dosť vysoko na to, aby som oprskal monitor a so slovami: „To je *****, to je ***** ten bot, ******* ***** ******* jeden ********.“ položil hlavu na stôl a začal plakať. Ak ma niekto trafí s bazukou 3x po sebe do chrbta, asi moja tvár šťastím žiariť nebude a to nevravím o hádzaní granátov pod moje nohy, strieľaní do chrbta a podobných srandách, ktoré zabezpečia aj tomu najväčšiemu flegmatikovi, spacifikovanie za nepríčetné správanie.

Skutočne nemá zmysel filozofovať tu nad hlúposťou (že som slušný :) botov, aspoň som bol vždy prvý. Toto bola pre mňa nepodarená útecha.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 1 / 10

Písanie recenzii na nepodarené tituly má výhodu v tom, že to hre spočítate v recenzii. Ťažko vrátim čas strávený v prítomnosti tejto hry späť, ale ten pocit, keď som s ľahkosťou vyťukal výsledné hodnotenie sa nedá popísať. Technické spracovanie je pod psa, hrateľnosť je pojem neznámy a tak šialenú demenciu som naposledy videl pred desiatimi rokmi na Didaktiku. Verím, že už žiadne I´ll be back v takomto podaní nebude.