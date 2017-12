Ďalšej doby ľadovej sa podľa expertov obávať nemusíme

12. máj 2004 o 14:23 TASR

Bratislava 12. mája (TASR) - Zaujímavú polemiku v odborných a novinárskych kruhoch nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku vyvolal katastrofický sci-fi film The Day After Tomorrow so slovenským distribučným názvom Deň potom.

Vízia režiséra Dňa nezávislosti Rolanda Emmericha pretkaná množstvom fantastických špeciálnych efektov poukazuje na hrozbu možných následkov globálneho otepľovania, ktoré vo filme vyvrcholia dramatickou zmenou klímy a zo dňa na deň nastane začiatok ďalšej doby ľadovej.

Po vzhliadnutí snímky sa zrejme väčšine divákov natíska otázka, či by podobná katastrofa mohla nastať aj v skutočnosti, a tak si distribučná spoločnosť Tatrafilm do diskusie s novinármi prizvala odborníka - klimatológa z Katedry meteorológie a klimatológie FMFI UK Mariána Mela. Ten to však z odborného hľadiska jednoznačne vylúčil. "Z vedeckého hľadiska obstoja tieto otázky v tom zmysle, že sú, podotýkam, teoreticky možné, ale iba ako krajný variant vývoja, ako jeden s katastrofických scenárov. Treba však zdôrazniť, že takýto katastrofický teoretický scenár je v realite veľmi málo pravdepodobný. Podľa odborníkov klimatológov, ktorí riešia tieto otázky, by takáto situácia mohla nastať len pri kolapse termohalinnej oceánskej cirkulácie v oblasti Atlantiku medzi Grónskom, Islandom a Špicbergami, čo by nastalo pri dramatickom raste koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére, kedy by sa v tejto oblasti narušila salinita čiže slanosť oceánu," vysvetľuje Marián Melo teoretický princíp mechanizmu možného globálneho ochladenia ako dôsledku skleníkového efektu, ktorý by mal za následok nástup ďalšej doby ľadovej v Severnej Amerike a v Európe. Táto situácia, vykreslená vo filme, by podľa neho mohla teoreticky nastať vtedy, ak by sa do roku 2100 koncentrácia skleníkových plynov zvýšila na štvornásobok oproti súčasnému stavu. "Realita je taká, že nárast bude približne 2- až 2,5-násobný. Toto je názor našej katedry a zhoduje sa aj s vedeckými štúdiami publikovanými vo svete," upokojuje s tým, že rýchlosť nástupu doby ľadovej, ktorá vo filme nastala zo dňa na deň, by sa v skutočnosti pri takejto katastrofickej vízii na základe vedeckých a historických poznatkov rátala na niekoľko desiatok rokov.

Film je príbehom klimatológa Jacka Halla, ktorého si zahral Dennis Quaid. Jeho výskumy naznačujú, že globálne otepľovanie by mohlo spustiť prudkú a katastrofálnu zmenu zemskej klímy. Jeho prieskum ľadovcového jadra v Antarktíde dokazuje, že k takejto udalosti došlo už pred približne 10 000 rokmi, preto varuje štátnych úradníkov. Varovanie však prichádza neskoro. Film sa dočká svetovej i slovenskej premiéry 27. mája.