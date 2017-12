E-revolúcia v obchode, druhé kolo

Majitelia slovenských kníhkupectiev ešte stále nemusia prepúšťať zamestnancov preto, že ich zákazníci nakupujú radšej z domu cez internet. V Spojených štátoch a západnej Európe však už ich kolegovia takúto skúsenosť majú - internetové obchody ako Amazon

Okrem týchto dvoch komodít a zrejme ešte obchodovania s akciami, teda produktov, ktoré zákazníci nemusia pred kúpou podrobne skúmať, však do iných oblastí maloobchodu internetová revolúcia ešte nevtrhla.

Podľa časopisu Business Week sa to však čoskoro zmení - v najnovšom čísle priniesol rozsiahlu analýzu, v ktorej predpovedá, že internetová búrka sa čoskoro preženie ďalšími piatimi odvetviami a zmení ich na nepoznanie - na smolu mnohých dnešných gigantov a na radosť ich zákazníkov.

Predaj šperkov

Nakúpime diamanty vo veľkoobchode po 500 dolárov a budeme ich predávať po 575, definoval stratégiu Amazonu, ktorý začal minulý mesiac predávať aj šperky, jeho šéf Jeff Bezos. Čo je na tom výnimočné? Drahokam za 575 dolárov z Amazonu sa totiž v bežných klenotníctvach predáva približne za tisíc dolárov. Provízie predajcov drahokamov a šperkov dnes dosahujú až fantastických 60 až 100 percent a medzi výrobcom diamantu a zákazníkom často stojí až päť rôznych sprostredkovateľov. Tí boli doteraz pokojní, pretože sa predpokladalo, že ľudia nebudú ochotní kupovať drahé klenoty cez "neromantický" internet.

Ale mýlili sa - predajcovia ako BlueNile.com začali na svojich stránkach ponúkať podrobné a zároveň zrozumiteľné informácie o šperkoch, aké by neposkytol žiaden klenotník. Rozdiel v cene oproti kamenným obchodom, ktoré platia nielen sprostredkovateľov, ale aj drahé prenájmy v luxusnejších štvrtiach, je pritom taký výrazný, že "každý, kto má funkčnú aspoň polovicu mozgu, si už dnes kúpi zásnubný prsteň cez internet," tvrdí klenotník z New Jersey. V Spojených štátoch kvôli internetovej konkurencii vlani zatvorili 465 kamenných klenotníctiev a ich jedinou šancou je vraj preorientovať sa na predaj špeciálnych šperkov zhotovovaných na objednávku.

Trh s realitami

Odkedy sa realitné agentúry naučili fotografovať a zverejňovať na internete podrobné popisy a plány domov, výhodnosť webu pre potenciálnych kupcov je zjavná - v Spojených štátoch zisťuje ponuku najskôr na internete až 70 percent ľudí, ktorí uvažujú o kúpe domu či bytu.

Menej zjavné je, že v tejto situácii budú dlhodobo ťažko udržateľné vysoké provízie, ktoré dnes realitné kancelárie inkasujú. Ak si totiž prezriete niektoré z vyhliadnutých domov len cez internet namiesto osobne, ušetríte realitke dosť peňazí - prečo by ste mali platiť rovnako, ako ten, kto navštívi priamo jej kanceláriu? Hlavným katalyzátorom zmeny by však mali byť nové, výhradne internetové agentúry, ktoré dokážu spojiť predávajúcich a kupujúcich len cez web, prípadne ich žiadosť alebo ponuku predhodiť viacerým realitným kanceláriám súčasne a nechať ich pobiť sa o zákazníka. Business Week preto očakáva zníženie sprostredkovateľského poplatku pre realitky o pätinu až štvrtinu.

Telefonovanie cez internet

Tradičné telekomunikačné siete sú drahé a nepružné, kým internet lacný, ľahko využiteľný na čokoľvek - prečo ešte stále používame tie prvé? "Práve vchádzame do novej éry a do troch rokov sa telekomunikačné firmy nebudú ani v najmenšom podobať na to, ako vyzerajú dnes," predpovedá výskumník Farooq Hussain z Network Conceptions.

Internet na prvý pohľad umožňuje len bezplatné telefonáty z počítača do počítača - stačí mať rýchle pripojenie, mikrofón a slúchadlá a stiahnuť si z webu bezplatný program, napríklad zo Skype.com.

Skutočná revolúcia však nemusí byť voľným okom viditeľná - ak vymeníte svojho telefónneho operátora za internetového, budete môcť používať ten istý telefón a volať presne rovnakým spôsobom - len lacnejšie. Noví operátori vám však navyše môžu ponúknuť množstvo iných služieb, napríklad podrobné sledovanie hovorov cez internet alebo možnosť nosiť si so sebou jedno telefónne číslo kdekoľvek po svete, kde si na internet pripojíte svoj notebook.

Ubytovanie v hoteloch

V Spojených štátoch sa nedávno rozpútala zaujímavá vojna medzi veľkými hotelovými sieťami a majiteľmi jednotlivých hotelov, ktoré si kúpili ich licencie a nesú ich meno. Siete sa totiž pokúšajú prinútiť hotely, aby prestali ponúkať zľavy na ubytovanie objednané cez internet, pretože zákazníci si prestávajú izby objednávať cez ich oficiálne kancelárie. Zľava pre internet však má svoju logiku, okrem iného aj preto, že takýmto spôsobom hotely získavajú množstvo nových zákazníkov, ktorých by nemali ako osloviť - ak pre nich zvýšia ceny, jednoducho pôjdu inde.

V Spojených štátoch minulý rok prišlo cez internet osem percent všetkých objednávok ubytovania, o dva roky by to malo byť 17 percent. Prídu od zákazníkov, ktorí sa určite nenechajú presvedčiť, že na nižšie ceny nemajú nárok.

Prevod peňazí

Slovensko má pred západnými krajinami náskok aspoň v jednej oblasti - prespali sme totiž éru peňažných šekov a v 90. rokoch sme sa ocitli priamo vo veku elektronického bankovníctva, takže našu krajinu v noci nebrázdia stovky kamiónov hore-dole prevážajúcich šeky. Obľúbené poštové poukážky však tiež nie sú veľkou výhrou; Business Week predpovedá, že všetky podobné praveké spôsoby prevodov peňazí budú rýchlo ustupovať plateniu účtov cez internet, pri ktorom sú manipulačné poplatky mnohonásobne nižšie. Každá inteligentná banka sa bude snažiť dotlačiť k nemu svojich zákazníkov čo najskôr - prieskumy totiž ukazujú, že zákazníci, ktorí ho využívajú, sú navyše svojim bankám oveľa vernejší.

Zmeny v tejto oblasti zároveň ukazujú, aké zdanlivo vzdialené odvetvia môže internet zasiahnuť: do obrovských finančných problémov sa totiž kvôli internetu nedávno dostala aj americká letecká spoločnosť AirNet. Zabezpečovala totiž najmä leteckú prepravu šekov, ktorých však radikálne ubudlo, a tak sa v súčasnosti snaží rýchlo sa preorientovať na charterové lety a prepravu ľudských orgánov určených na transplantáciu.