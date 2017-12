Akú domácu tlačiareň si vybrať?

Čoraz viac "papierovej" práce robím doma namiesto v kancelárii a často pracujem s papierovými dokumentmi. Akú tlačiareň by som si mal kúpiť? Jozef

12. máj 2004 o 0:00 Milan Gigel

V prvom rade si musíte premyslieť, koľko strán dokumentov budete mesačne tlačiť a v akej kvalite ich budete potrebovať - to vám pomôže rozhodnúť sa medzi atramentovou a laserovou tlačiarňou. Ak potrebujete tlačiť tisíce strán hotových dokumentov v špičkovej kvalite, výhodnejšia je laserová. Ak ju potrebujete skôr na tlačenie konceptov nižšej kvality alebo len menšieho počtu dokumentov, oplatí sa skôr atramentová.

Laserové tlačia lacnejšie

Z pohľadu obstarávacej ceny sú laserové tlačiarne vždy drahšie, ako atramentové. To však kompenzujú nižšie náklady na tlač, ktoré sú v mnohých prípadoch iba zlomkom toho, koľko za tlač jednej stránky zaplatíte pri atramentovej tlačiarni.

Pri laserovej tlači získavate vysokú rýchlosť tlačenia so vždy rovnakou výstupnou kvalitou. Pre zabezpečenie trvanlivosti posuvného mechanizmu a optického valca je však dôležité používať iba kvalitný 80-gramový kancelársky papier, čo môže byť v domácich podmienkach neraz problémom. Finálna tlač je pri cenovo dostupných tlačiarňach výhradne čiernobiela, a tak môžu grafy a tabuľky stratiť na prehľadnosti. Ak sú však objemy tlačených dokumentov veľké a každý výtlačok je finálnym produktom, investícia sa rýchlo vráti.

Atramentové - nižšia úvodná investícia

Atramentové tlačiarne sú lacnejšie ako laserové, drahá je však ich prevádzka - mnohokrát sa dokonca stáva, že jediná sada náhradných náplní do lacnej tlačiarne je drahšia, ako sama tlačiareň. Existuje síce možnosť doplniť si atrament v náplniach doma alebo využiť recyklované, profesionálne plnené náplne, nie vždy sa to však vypláca a pri drahších strojoch sa to vôbec neodporúča, respektíve nie je to možné.

Moderné atramentové tlačiarne umožňujú tlač na kvalitný aj na lacný recyklovaný papier. Pri finálnych výtlačkoch je výhodou možnosť farebnej reprodukcie textu a grafiky. Ak je však množstvo tlačených dokumentov vysoké, tlač sa stáva príliš drahá. Tu možno využiť kompromis vo forme doplnkovej farebnej tlače k laserovej technológii, alebo farbu oželieť.

Atramentová tlač je však veľmi ekonomická pri tlači veľkého množstva textových konceptov a pracovných textov, ktoré nemusia mať vysokú kvalitu. Tu možno tlačiť i na recyklovaný 60 g papier nízkej kvality, na ktorý budete koncepty zrejme tlačiť aj obojstranne. Pri tlači môžete zároveň využiť ekonomický režim prevádzky, čo spotrebu atramentu minimalizuje. Navyše, existujú aj špeciálne programy, ktoré zabezpečia omnoho nižšiu spotrebu atramentu na úkor kvality výtlačku - to však pri tlači konceptov nevadí.

Laserové aj atramentové tlačiarne navyše existujú aj v podobe multifunkčných zariadení, so zabudovaným skenerom, prípadne i faxom alebo čítačkou pamäťových kariet.

Najviac sa predávajú atramentové tlačiarne

Atramentové tlačiarne tvorili 53 percent všetkých tlačiarní predaných minulý rok na Slovensku, zistil v prieskume časopis PC Revue. Druhé najpopulárnejšie sú čiernobiele laserové tlačiarne (23 %), nasledujú multifunkčné zariadenia (16 %) umožňujúce okrem tlače napríklad aj skenovať - ich predaj vlani rástol zďaleka najrýchlejšie.

Spomedzi značiek jednoznačne dominuje HP so 62-percentným podielom na slovenskom trhu, nasledujú Epson (15 %) a Canon (8 %).

Celkovo najpredávanejšou tlačiarňou bola minulý rok HP Deskjet 3820 a jej nástupca Deskjet 3650, z atramentových tlačiarní sú populárne ešte Canon i320 a Epson Stylus C43 SX. Medzi laserovými tlačiarňami bol najväčší záujem o HP Laserjet 1300, Minolta PagePro 1200 W a Kyocera FS-1010. (tb)