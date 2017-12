HandyRecovery - obnoví vymazané súbory

Aj keď súbor v počítači vymažete z koša, ešte stále existuje nádej, že sa bude dať obnoviť, najmä ak od jeho vymazania uplynul len krátky čas.

12. máj 2004 o 0:00 Milan Gigel

V zásade platí pravidlo, že každý súbor je po vymazaní obnoviteľný. Priestor, ktorý obsadzoval na pevnom disku, však nesmie byť prepísaný inými údajmi. Znamená to, že ak zistíte, že ste omylom vymazali niečo, čo ste nemali, musíte okamžite zastaviť prácu na počítači, nespúšťať žiadne programy a na pevný disk nič nenahrávať. Aj jednoduché spustenie programu môže spôsobiť vytvorenie dočasných súborov na pevnom disku či zväčšenie veľkosti swapu, čo môže vymazané dáta absolútne zničiť.

Katastrofe môžete zabrániť rozdelením pevného disku na samostatné oddiely (partície), keď jeden vyhradíte len pre vaše dáta a na druhom bude uložený operačný systém a programy. Naopak, absolútnou pohromou pre obnovovanie dát je defragmentácia (upratanie) pevného disku.

Na jednoduché obnovovanie dát dobre poslúži aj softvérový balík HandyRecovery vhodný aj pre tých, ktorí s počítačmi veľa skúseností nemajú. Podporuje súborové systémy FAT12, FAT16, FAT32, NTFS a NTFS5, čo pokrýva celú škálu operačných systémov používaných systémami Microsoft Windows.

Po spustení treba zvoliť diskovú jednotku, z ktorej majú byť dáta obnovené. Po začatí analýzy softvér prezrie obsah pevného disku a v okne priebežne vyznačí adresárovú štruktúru vrátane súborov, po ktorých zostali na disku či diskete informácie. Vyhľadávanie súborov zaberie nejaký čas, takže na úplný zoznam si treba chvíľu počkať. Ak želaný súbor v adresárovej štruktúre nájdete, neznamená to vždy, že je obnoviteľný, môžete sa však o obnovu aspoň pokúsiť.

Po zvolení súboru alebo celého adresára stačí kliknúť pravým tlačidlom na jeho názov a zvoliť obnovu. Príslušné dáta však treba obnoviť na inú diskovú jednotku, na akej sa nachádzajú - teda na iný oddiel disku alebo na disketu. Pri obnove na to isté miesto by sa mohlo stať, že budú prepísané iné obnoviteľné súbory. Ak je obnovený dokument nepoužiteľný, netreba vešať hlavu. Mnohé kancelárske balíky a softvéry si pri práci so súbormi vytvárajú ich dočasné kópie v adresári c:\windows\temp, dobré je preto pohľadať aj v ňom.

Na záver však treba dodať to najdôležitejšie - ani ten najinteligentnejší spôsob obnovy dát nedokáže zastúpiť kvalitné zálohovanie.

(www.handyrecovery.com , 550 kb)