Na CD sa pri zálohovaní radšej nespoliehajte

Aká je životnosť bežného CD, na ktoré si napálite fotografie z dovolenky či zálohu dôležitých dokumentov? Sto rokov alebo pár mesiacov? V závislosti od toho, koho sa opýtate, môžete dostať obidve odpovede.

12. máj 2004 o 0:00 Tomáš Bella

Nech už používate CD akokoľvek, držte ho vždy len za jeho hrany a otvor v strede. FOTO - ARCHÍV

Výrobcovia pôvodne propagovali cédečká ako takmer nezničiteľné médiá v porovnaní s krehkými LP platňami. Najväčší svetový výrobca CD-R Imation v súčasnosti uvádza predpokladanú životnosť nosičov určených na napaľovanie 30 až 200 rokov. Podobne by na tom mali byť aj DVD nosiče, podľa TDK vydržia 70 rokov.

V poslednom čase sa však objavili viaceré nezávislé testy, ktoré naopak hovoria o tom, že napáliť digitálne fotografie zo svadby na CD a založiť ich do skrine môže byť ten najlepší spôsob, ako o ne navždy prísť. Holandský časopis PC Active vo svojom teste odhalil, že už po 20 mesiacoch uloženia "v skrini", teda na tmavom mieste, ako odporúčajú výrobcovia, vykazuje známky samovoľného poškodenia desať percent nosičov. Problémom je zväčša blednutie farby, kvôli ktorému už laser v CD mechanike nedokáže dáta správne rozoznať.

Podľa nedávneho výskumu amerického Inštitútu pre štandardy a technológie by mala väčšina CD a DVD vydržať približne 30 rokov, ak sa s nimi zaobchádza veľmi opatrne; konzervatívny odhad iných expertov je päť až desať rokov.

CD je zraniteľné zhora

Problémom je, že skutočne ideálne s nosičmi nezaobchádza nikto. Škodí im totiž napríklad aj slnečné svetlo, vyššia teplota aj vlhkosť. Podľa štúdie tiež oveľa častejšie, než obávané škrabance, médiá poškodia priame dotyky prstov neopatrných majiteľov.

Väčšina ľudí sa tiež mylne domnieva, že chrániť treba iba dolnú stranu CD, kým v skutočnosti je zraniteľnejšia práve horná, na ktorú píšeme - tá je totiž k dátovej vrstve v strede CD bližšie. "Škrabance na dolnej strane by museli byť skutočne hlboké, aby spôsobili napríklad 'preskakovanie' cédečka, tie na hornej strane však ľahko preniknú do kľúčovej hliníkovej vrstvy," píše agentúra AP. Znamená to, že CD môžete ľahko poškodiť, ak naň budete písať perom alebo ostrou fixkou či ak naň nalepíte nálepku s jeho popisom. Cédečkám veľmi škodí aj skladovanie bez obalov tak, že sa navzájom dotýkajú.

Podľa Jerryho Hartkeho z laboratória v Massachusetts, kde sa CD testujú, však časť viny za nízku životnosť nesú aj ich výrobcovia. Hliníkovú vrstvu odrážajúcu svetlo lasera z prehrávača má od hornej vrstvy CD oddeľovať lak - ten je však často nanesený nekvalitne, takže podeň prenikne vzduch a CD začne "hrdzavieť". Výrobcovia navyše veľmi často striedajú materiály a menia výrobné postupy, takže cédečká od tej istej firmy kúpené s pármesačným odstupom môžu byť úplne odlišné. Podľa Hartkeho sa teda dá ťažko odhadnúť, nakoľko si zákazníci pomôžu, ak budú nakupovať len drahšie CD.

Pozor na DVD obaly

DVD sú proti poškodeniu o niečo odolnejšie, než CD, pretože dátovú vrstvu chráni z oboch strán plast, aj tu však môže časom zoslabnúť lepidlo držiace ich dohromady a časti disku sa stanú nečitateľnými. Špecifickým problémom sú typické obaly na DVD, z ktorých treba disky často vyberať nasilu - ak ich pri tom ohýbate, výrazne znižujete ich životnosť.

V prípade CD aj DVD však platí, že originálne výrobky vyrobené v lisovni vydržia oveľa dlhšie, ako doma napálené nosiče, a tie sú zasa trvácnejšie, ako nosiče umožňujúce viacnásobné prepisovanie dát.

Ak má CD vydržať čo najdlhšie

* Chytajte ho medzi prsty za jeho hrany alebo hranu a otvor v strede.

* Nepíšte naň perom, ale len jemne hrubou fixkou, najlepšie špeciálnou fixkou na CD (bez alkoholu) - ideálne je písať len na priesvitný pásik v strede CD, kde sa nenachádzajú dáta.

* Nelepte na CD žiadne nálepky.

* Uchovávajte ich v pôvodných obaloch po jednom, nenechajte ich ani chvíľu povaľovať sa na stole.

* Chráňte CD pred akoukoľvek špinou alebo prachom. Ak sa znečistia, utrite ich čistou bavlnenou handričkou priamym ťahom od stredu k okraju (nie krúžením!).

* Cédečká skladujte v tme, chlade a suchu.

* Čisté CD otvárajte až tesne pred tým, ako ich budete používať. Pred napaľovaním zrakom skontrolujte, či na nich nie sú škrabance.

* Pri napaľovaní vysokou rýchlosťou sa môže chyba vyskytnúť skôr, ako pri pomalom napaľovaní.

* Pri dlhodobom skladovaní CD uložte zvisle vedľa seba, nie na seba.

* Ak má byť CD jediným miestom na uloženie dôležitých dát, vytvorte z neho aspoň dve kópie, každú na médium od iného výrobcu.

* Z času na čas (raz za rok či dva roky) skontrolujte funkčnosť skladovaných CD, prípadne z nich vytvorte nové kópie, ak je uchovanie dát skutočne dôležité. Ak sa vyskytne problém s čítaním údajov, skúste CD prečítať ešte na napaľovačke alebo použite špeciálny softvér schopný opraviť chyby alebo aspoň skopírovať nepoškodené časti súborov.