Recenzia Siemens ST60 vs. ST55: pribudla Java a video

11. máj 2004 o 15:49 Marián Pavel - SME online

Už čoskoro sa aj na slovenskom trhu začne predávať nástupca modelu Siemens ST55, ktorý má jednoduché označenie ST60. Ide o takmer identický telefón, ktorému pribudlo zopár chýbajúcich funkcií. K nám sa dostala na test verzia určená pre mobilného operátora T-Mobile. Celkom logicky teda možno očakávať, že sa ST60 objaví aj v dotovanej ponuke slovenského EuroTelu.

Dizajn a klávesnica

Siemens ST60 je takmer identický s modelom ST55, zmenila sa len farebná kombinácia plastového krytu. Vo vrchnej časti vystupuje z krytu reproduktor, po bokoch telefónu nenájdete žiadne tlačidlá, v spodnej časti je iba konektor a v zadnej opäť vystúpené očko objektívu zabudovaného fotoaparátu.

Tak ako v ST55 je aj v ST60 klávesnica umiestnená v spodnej časti telefónu v jednom bloku. Klávesy sú malé, medzi nimi nie sú žiadne medzery, delí ich len kaskádovitý vystúpený tvar. Pre užívateľov s veľkými prstami predstavuje toto riešenie mierny problém – človek pri práci s telefónom nemá istotu, či nahmatal a stlačil správne tlačidlo.

Klávesy sú inak tuhé a na stlačenie reagujú citlivo.

Displej

Telefón má TFT displej s rozlíšením 128 x 160 bodov, ktorý zobrazuje 65000 farieb. Ak sa pozriete na displej ST60, s istotou sa dá povedať, že od ST55 podedil trochu mdlé zobrazovanie farieb a vysoký raster. Na druhej strane je displej celkom dobre čitateľný na dennom svetle.

Ovládanie

Telefón sa ovláda dvomi funkčnými tlačidlami pod displejom, päťsmerovým joystickom a štandardnými tlačidlami pre príjem a ukončenie hovoru. Funkčné tlačidlá sa neovládajú príliš dobre, pretože majú opačný náklon ako ďalšie tlačidlá klávesnice. Joystick je naopak aj v ST60 veľmi presný a ovláda sa pohodlne.

Menu telefónu

ST55 sa na trh dodávala prednostne pre mobilného operátora T-Mobile, ST60 bude štandardný samostatne dodávaný model.

V štandardne dodávanom ST55 (a pravdepodobne aj v ST60) je operačný systém, ktorý sa snaží udržať líniu značky Siemens, no napriek tomu sa trochu odlišuje. Nám sa nepáčilo predovšetkým grafické prostredie. Preto sme privítali zmenu v podobe personalizovanej verzie telefónu pre T-Mobile.

Po dlhodobom testovaní musíme konštatovať, že T-Mobile verzia je oveľa príťažlivejšia ako originál.

Funkcie

V recenzii modelu ST55 sme konštatovali, že to nie je telefón úplne vhodný pre manažérov, pretože nemá integrovaný infraport ani bluetooth. GPRS triedy 10 možno na pripojenie k internetu využiť len cez dátový kábel.

V ST60 nájdete rovkako ako v ST55 e-mailového klienta s podporou až 10 samostatných kont (správy však telefón nedokáže triediť podľa konta, ukladajú sa v jednom adresári).

Pri sťahovaní e-mailov si môžete nastaviť, či chcete stiahnuť iba hlavičku, alebo celý e-mail.

Spojené SMS môžete písať do 1520 znakov, dĺžku správy možno počas písania skontrolovať iba zvolením príkazu veľkosť správy v menu telefónu. Výhradu máme k rýchlosti odozvy pri písaní SMS – telefón reaguje pomaly a tí čo sú zvyknutí rýchlo písať budú mať asi problémy ustrážiť zadané znaky.

Editor MMS správ je štandardný.

V každej položke správ si môžete skontrolovať kapacitu použitej pamäte telefónu a jednoduchšie tak spravovať jej obsah. Do ST60 sa zmestí 100 SMS, 50 do adresára Prijaté a 50 do adresára Archív.

Správa kontaktov v telefóne oddeľuje adresár na SIM karte od adresára v telefóne. ST60 má pamäť na 255 kontaktov s 15 položkami.

Ku každému kontaktu si môžete pridať obrázok volajúceho a zvonenie, kontakty možno tiež rozdeliť do skupín.

Kalendár v telefóne je prehľadný, no vývojári sa ani trochu nevenovali jeho grafickému zlepšeniu. K dispozícii je mesačné a týždenné zobrazenie. Kalendár má obmedzenú kapacitu – 50 záznamov v kalendári a 10 poznámok.

Ďalšie funkcie sú štandardné: budík, stopky, svetový čas, telefón možno nastaviť tak, aby sa sám vypol. Okrem kalkulačky nájdete v ST60 aj prepočet meny. V telefóne nájdete ovládanie i vytáčanie hlasom, samozrejme, nechýba ani hlasový záznamník.

Hry sú rovnaké ako v ST55 – Wacko, Tetris a Funny Togle.

Možnosti personalizácie sú obmedzené – v ST55 chýbajú profily správania, k dispozícii nie sú ani témy či skiny. Nastaviť si môžete tapetu, logo na displeji a šetrič displeja. Až 40-tónové polyfonické zvuky boli v telefóne prevažne z dielne T-Mobile. Telefón podporuje formáty WAV, MMF, iMelody, SMAF, SPMID a MIDI.

Na internet sa dostanete cez prehliadač WAP 2.0. Pribudla podpora Javy MIDP 2.0, takže si do telefónu môžete nainštalovať aplikácie i hry. K dispozícii máte 599 kB zdieľanej pamäte.

Fotoaparát

Aj v ST60 je VGA fotoaparát. Fotiť môžete v troch rozlíšeniach – 640 x 480, 320 x 240 a 160 x 120 bodov v troch úrovniach kvality. Nastaviť môžete jas, špeciálne efekty (zmena farebnosti – ČB, sépia, modrá), fotografovanie v noci so softvérovým prisvetlením, ale aj frekvenciu snímania (50 alebo 60 Hz). Využiť môžete aj zoom, no iba v najnižšom rozlíšení. V ST60 pribudla možnosť snímať video vo formáte 3GPP. Pri nahrávaní videosekvencie si možno nastaviť tri rýchlosti snímania. Fotografie i video sa ukladajú do albumu, z telefónu ich dostanete cez MMS alebo e-mail.

Batéria

Siemens použil Li-Ion batériu s kapacitou 750 mAh. Pri bežnom používaní telefón vydrží približne 4 dni a noci.

Celkové hodnotenie

Siemens ST60 je telefón strednej triedy so slušnou výbavou. Škoda, že Siemens pristúpil len ku kozmetickým zmenám a v novinke napríklad nepribudol praktický infračervený port. Podpora Javy rozširuje možnosti užívateľa, nuž a video v kvalite 3GPP možno pozerať skutočne len s veľkou dávkou fantázie a predstavivosti. Na zábavu však stačí...