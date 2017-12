Counter-Strike: Condition Zero - headshot do nesprávnej hlavy

11. máj 2004 o 1:23 Ján Kordoš

Slovné spojenie Counter-Strike je známe dnes každému, aspoň čiastočne informovanému hráčovi a každý človiečik, ktorý aspoň na chvíľu pričuchol k hrám, vie, že „CSko“ alebo „Kánter“ je dnes dobrý biznis a najlepší mód zároveň. Otázkou ostáva ako dopadne produkt, za ktorý treba platiť a je určený primárne pre singleplayer?

Hneď na úvod vynechám nikam nevedúce filozofovanie o realite a nerealite CSka, je to úplne jedno. Ja považujem túto gamesku za akčnú záležitosť, pri ktorej sa dá dobre zabaviť s kamarátmi na pravej nefalšovanej Lan Party. Na Condition Zero sa však treba pozerať z trošku iného pohľadu – jednak za krabicu treba zaplatiť, čo je dosť veľký problém, ak si zistíte cenu Half-Lifu a Counter-Strike dostanete k nemu zdarma aj s oficiálnymi datadiskami. A teraz si vezmime Condition Zero, kde máte 18 máp, s podpriemernými botmi a špeciálnou kampaňou Deleted Scenes.

Vysvetľovať princíp Counter-Striku je nosením piva do krčmy, ale zaberie to znaky a ja si tých sedem tisíc musím nejako nahrabať, tak tento odstavec je venovaný CS-panicom. Na začiatku si vyberiete jeden z dvojice tímov (policajti alebo teroristi) a podľa príslušnosti máte vykonať odlišnú úlohu na mape. V úlohe policajtov zachraňujete rukojemníkov zo sídla teroristov alebo sa snažíte zabrániť teroristom v aktivovaní bomby a jej výbuchu (po spustení odčítavania bomby ju môžete ešte deaktivovať) a v úlohe teroristov vykonávate pravý opak. Samozrejme prvoradé je nakopať zadočky protivníkom v druhom tíme a tak znížiť šance na splnenie úlohy (ak sa hra 7 vs. 7 zvrtne na boj o prežitie 2 vs. 7, pochopíte).

To je v skratke asi tak všetko. Condition Zero obsahuje buď voľnú hru, kde si zvolíte mapu, inteligenciou botov a podmienky víťazstva, či časové obmedzenie mapy a hurá do hrania. Nechcem byť hnusný a zlý chlapec, ale toto je najzábavnejšia časť hry a nikto mi môj názor nevyhovorí. Potom tu máme 6 kampaní po troch leveloch, kde máte za cieľ splniť jednotlivé úlohy, pod ktorými môžete rozumieť napríklad: zabi XY nepriateľov zbraňou XY, zabi XY nepriateľov, zachráň rukojemníkov a pod. Je to prča, ale nie dlho, hlavne pri primitívnosti zabíjania nepriateľov zbraňou, ktorá sa na danú mapu vôbec, ale vôbec nehodí. Vrcholom všetkého však je zachraňovanie rukojemníkov.

Základom všetkého je princíp výberu mužov do vlastného tímu (byť ženou, nakopem tvorcov hry poriadne na miesta krajne citlivé, za ignorovanie nežnejšieho pohlavia) a to podľa bodov, ktoré získate za úspešne ukončenú mapu. Na začiatku máte k dispozícii úplných trotlov a ku koncu sa to zlepší, ale aj tak som mal sto chutí im napumpovať olovo do tela, nervy mi vytiekli totiž skoro všetky pri vyššie spomínanom zachraňovaní rukojemníkov. Ako znalci vedia, rukojemníkov zachraňujete len do okamihu, kedy žije aspoň jeden terorista. Ak posledný odovzdá svoju dušu bránam pekelným, hru ste vyhrali, ale rukojemníkov nezachránite. Tak a teraz si predstavte situáciu, kedy vyhrávate s tímom 13:0, ale cieľ misie nesplníte, lebo v sebaobrane postrieľate aj vy zopár nepriateľov a ostatných dorazia počítačoví boti. Penu u papuľky stlmil obľúbený plyšáčik, ktorý sa teraz veselo váľa vo svojej plyšovej krvi, ale z honoráru si kúpim ďalšieho, čo viac vydrží.

Zopár slov venujem aj kampani nazvanej Deleted Scenes, ktorá svojou nezábavnosťou prekonáva bývalý hit verejnoprávnej telky - 600 sekúnd o knihách. Nudné úlohy, debilita protivníkov a hlavne nemožnosť brať muníciu a zbrane mŕtvym protivníkom, ktorí miznú alebo sa objavujú len tak, ma dohnala takmer k dobrovoľnému objednaniu rajčinového džúsu v pube (nemusíte mať strach, moji príčetní priatelia ma zachránili a postarali sa o mňa niekoľko litrovou zásobou zlatého moku :). Je to hnus a odpad. Vážení priatelia, keď už v opisnej časti niečo dosť drasticky odpisujem, asi na tom niečo bude.

Samozrejme tu nájdete aj možnosť internetového hrania, ale, s prepáčením, na to sere už aj pes. Klasické CSko je zábavnejšie, fungujú tam všetky mapy (so slzami v očiach spomínam na Iceworld) a je to zadarmo. Túto možnosť teda nebudem ani popisovať, je to len úbohé mámenie peňazí od hráčov a moje moralizovanie na túto tému by bolo možno trápne vtipné, ale vyčerpávajúce, takže si to nechám na dlhé zimné večery.

Ak si zhrniete tieto informácie, zatiaľ nenájdete dôvod kúpy tohto produktu, botov si do klasického CSka môžete stiahnuť aj z internetu a verzia 1.6 je podľa mňa totálny odpad a Condition Zero si berie za vzor práve túto pochybnú verziu. Chvalabohu sa používanie štítov dá vypnúť, inak by hodnotenie dopadlo ešte horšie. Ale prejdem už k činom a vrhnem sa na samotné hodnotenie jednotlivých položiek.

GRAFIKA 5 / 10

Dlho predlho som rozmýšľal, k čomu mám prirovnať grafické spracovanie tejto gamesky, ale napadlo ma len úbohý zážitok zo stretávky starších učiteliek v našom obľúbenom podniku, kde sme trošku posilnený pivom vyhlasovali „Miss Mrochtlu“, ale podobné prirovnanie sa mi zdá nemiestne a urážajúce (keď som to už napísal, tak to ale mazať už predsa nebudem). Staručký engine obohatený o zopár priemerných efektov ako dážď a podobné srandičky, ktoré si hráči nevšimnú na prvý (a mnohokrát ani na druhý) pohľad je urážka pre všetky priemerné enginy.

Animácie postáv sú tiež dokonale prebraté z pôvodného Counter-Striku a nestojí to ani za spomenutie. Brífingy v príbehovej časti (hovorím o Deleted Scenes) svojou primitívnosťou zaujmú asi len toho chlapíka, čo som stretal občas na moste – chudák, mal asi stovky dioptrie.

Jednotlivé úrovne sú však výborné, ale to už boli v pôvodnej verzii hry, takže ich tvorcovia hry len čiastočne upravili a obohatili o sniežik, dážď, zopár objektov a to je všetko. Deleted Scenes svojou architektúrou občas zaujmú unudenú myseľ hráča, ale vďaka zostarnutému spracovaniu to na žiadny orgazmus nevidím.

INTERFACE 9 / 10

Tu sa pokaziť nič nedalo. Pohyb postavičky je klasikou v žánri FPS a hráč zvyknutý na ovládanie pôvodného CSka a mierenia trošku nad hlavu bude spokojný.

HRATEĽNOSŤ 4 / 10

Je pravda, že som sa pri samotnom hraní máp bavil, ale bolo to viac než porovnateľné s klasickou verziou 1.5 a botmi od hráčov. Je pekné, že sa boti blysli občas zaujímavým headshotom, ale niekedy som sa len pozeral na ich umelú demenciu pri zneškodňovaní bomby alebo nevšímaní si nepriateľov. Rýchle killovanie však má niečo do seba a nikoho neurazím, ak prehlásim, že po ťažkom dni to je výborný relax. Chybičkou krásy je však existencia pôvodnej verzie CSka spoločne s Halfíkom za neporovnateľne priaznivejšiu cenu, ale o tom som už písal vyššie. Na tento fakt sa však treba pozerať, ja si peniaze nekakám doma, takže tak.

MULTIPLAYER 10 / 10

Zábavnosť pri hraní s viac hráčmi je rovnaká ako pri bezplatnej verzii a preto som ju ohodnotil maximálne. Neodporúčam vám ho však. Dôvod je prostý – nevidím dôvod kupovať Condition Zero kvôli multiplayeru, to isté zažijete s verziu za 0 Sk. Je to kontroverzné, ale je to tak. Multiplayer určite nebol primárnym cieľom tvorcov hry a predsa je to najlepšie, čo ponúka.

ZVUKOVÉ EFEKTY 9 / 10

Ešteže existuje funkcia copy and paste a zvukové efekty sa mohli spokojne okopčiť z pôvodného Counter-Striku.

HUDBA 1 / 10

Hudba? Chcel by som si spomenúť na niečo také ako hudobné spracovanie, ale moja zostarnutá pamäť už nie je taká ako kedysi a na nič ako hudba si nespomínam. Nikomu to nezazlievam a ani mi jej absencia nevadí. Ak sa náhodou v Deleted Scenes vyskytli nejaké hudobné motívy, nestoja za to.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 2 / 10

Nedokážem pochopiť, na čom vývojári toľko pracovali. Boti sú niekedy neskutočne tupí a svoje trampoty som už popísal vyššie. Ak sa danú mapu naučíte naspamäť a spoznáte každé jej zákutie, budete neohrozeným hrdinom svojho tímu a fragy vám budú pribúdať jedna radosť. Takto sa môj originálne nazvaný nick „fakjuesej_referee“ skoro vždy prebojoval do čela a zachraňoval česť tímu. Plnenie úloh vidím ako okrajovú záležitosť, skôr budete šomrať na niektoré podmienky, veď prehrať 3 hry po sebe sa podarí každému a ide len o chvíľkovú slabosť a pri tomto móde automaticky končíte lebo... lebo to je v podmienkach k úspešnému splneniu misie.

V Deleted Scenes som sa pokúšal nájsť umelú inteligenciu aspoň u niekoho, ale musím skromne skonštatovať, že som bol jasný víťaz. Kampaň je dlhá, ale neuveriteľne nudná a syndróm zaspávania bol tak silný, že je mu niekedy ťažké podľahnúť. Je to trpké sklamanie, ale taký je život a protivníci sú konkurenciou maximálne pre veteránov po nechcenej amputácii oboch horných končatín.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 3 / 10

Counter Strike: Condition Zero neodporúčam nikomu. Nech je hodnotenie na iných weboch a herných časopisoch akékoľvek, kúpu tohto projektu by som prirovnal len k získaniu akcií IRB Banky v decembri 97. V hlave mi rezonoval text piesne od R.E.M.: „It´s just a dream, just a dream...“ a ja som si myslel, že toto jednoducho MUSÍ byť len zlý sen, keď za toto niekto pýta ťažko zarobené peniaze. Je to headshot do nesprávnej hlavy. Slabá grafika, boti na halucinogénoch – ďakujem, neprosím.