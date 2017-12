The Movies – viac ako len hra?

Nie nadarmo je Peter Molyneux prezývaný ako herný génius, ktorý má plnú hlavu originálnych nápadov. Ťažko by ste v jeho repertoáry hier našli slabšiu hru bez štipky nových nápadov. Theme Park, Dungeon Keeper, Black & White a teraz The Movies. V čom bude n

10. máj 2004 o 15:00 Michal Klembara

Toto je ďalšia hra od tvorcu hier Theme Park a Theme Hospital. Reč je samozrejme o Petrovi Molyneuxovi, ktorý je považovaný za génia (boha:) herného priemyslu. Najprv so svojou prvou firmou Bullfrog a teraz Lionhead vytvoril množstvo originálnych hier (naposledy Black & White). Ako spomínané titulu aj The Movies je originálna hra. Koncept tejto hry vyzerá až príliš dobre, takže sa to celé môže zvrhnúť v obrovskú blbosť. Rozdiel medzi geniálnou a absolútne shovadilou hrou nie je až tak veľký. Kto iný to však môže dokázať, ak nie Lionhead. Táto firma v súčasnosti pracuje aj na Black & White 2 (a na ďalších dvoch hrách). Podľa všetkého mal, aspoň doteraz, práve B&W2 v Lionheade prednosť. The Movies mal totiž podľa pôvodného plánu výsť už minulé leto. Stane sa tak však až asi na jeseň – zimu tohto roku, nič však ešte nie je isté. Menší - väčší odklad je v prípade takého zložitého projektu skôr na prospech. O tejto hre je už známych pomerne dosť informácii, ale aké to nakoniec bude je ťažko povedať.

VYBUDUJ SI SVOJE FILMOVÉ IMPÉRIUM

Hra začína v roku 1920 a končí v roku 2010. Takže si prejdete celý vývoj filmu od čiernobieleho - nemého filmu až po filmy vyrábané najmodernejšími technológiami s použitím počítačov. V samotnom princípe pôjde o tradičný tycoon. Postavíte sa do role vlastníka (spočiatku) malého filmového štúdia. Na začiatku sa treba postarať o výstavbu základných budov, kancelárií pre zamestnancov a tak podobne. Po tomto tycoon úvode sa treba pustiť do natáčania prvého filmu. Základom filmu sú kulisy. Tých by malo byť veľké množstvo rozdelených do siedmych kategórií. Od westernov až po sci-fi. Nemusíte budovať kulisy pre každý film extra. Môžete jednu kulisu využiť viackrát. Toto je veľmi dobré známe westernov, kde si iste aj nejeden z vás všimol, že sa tie mestečká v každom filme z divokého západu až nejako príliš podobajú. Je to logické, tam kde sa dá šetriť, je blbosť nešetriť. No čo sa dá narobiť, konkurencia je tvrdá.

Budete si musieť najímať aj celý technický personál od kameramana až po producenta. Od ich kvalít bude závisieť aj výsledná kvalita filmu. A tu prichádza ďalšie plus hry: vzdelávací prvok. Hráči sa tak budú môcť oboznámiť s úlohami jednotlivých profesií pri tvorbe filmu. Našťastie sa nebudete musieť starať o natáčanie každej scény, ale môžete. Vaši zamestnanci to urobia sami. To ako bude nakoniec film vyzerať ovplyvňujete troma posuvníkmi. Nimi určujete mieru násilia, sexu a realizmu. Je pravda, že sú len tri, ale možných kombinácií spolu z rôznymi kulisami dáva predpoklad množstva rozdielnych filmov. Kľudne si môžete natočiť aj xxx scény (k tomu nepotrebujete žiadne zložité kulisy ani prepracovaný scenár... klasike v podobe inštalatéra, ktorý prišiel opraviť pokazené kúrenie a je neskutočné "horko", funguje ešte stále :) - pozn. by Kordi), ale budú cenzurované. Pri natáčaní treba myslieť aj na dobu, v ktorej práve ste. Aj sebalepší akčný film nebude veľmi úspešný v 30. rokoch. Výber scenára má tak isto vplyv na úspech filmu. Na výber ich bude hora. Môžete si však napísať aj svoj vlastný. V hre bude niekoľko módov, podľa toho na čo sa chce hráč zamerať. V normálnom móde, v ktorom sa budete zaoberať všetkými aspektmi hry, bude vytvorený trailer do takej jednej minúty. V ďalšom móde sa dá vytvoriť video o dĺžke 2 až 20 minút. No a posledný je Sandbox mód, v ktorom sa nestaráte o peniaze, iba točíte, točíte a natočíte film dlhý aký len chcete. Film si môžete aj nadabovať, urobiť titulky a pridať vlastný soundtrack, takže to vyzerá na dobrú konkurenciu populárnym CGI filmom (Final Fantasy apod.).

S postupom doby prichádzajú nové technológie a vy musíte držať krok s konkurenciou. Príde farba, príde zvuk, neskôr 3D efekty. A čo tak stať sa technologickým lídrom a zapísať sa do histórie? Je len na vás, čí iba počkáte na objavy iných, alebo sa pustíte do vlastného vývoja. Výsledkom každého natáčania bude, už spomenutý, trailer (reprezentujúci samotný film alebo samotný film:) a web stránky o filme. Trailer si môžete uložiť a ukázať ho priateľom. Web stránky by mali byť veľmi detailné, budú na nich podrobnosti o tvorcoch filmu, hercoch a vlastne všetko čo na takých stránkach býva.

HERCI A HEREČKY



Na úspech filmu majú nesmierny vplyv herci. Tých si budete môcť najímať veľké množstvo. Výber toho správneho herca je veľmi dôležitý. Pred každým natáčaním sa musíte rozhodnúť či tam chcete nejakú drahú stár, či nového neznámeho, zato však lacného herca/herečku. Dôležité sú hlavne ich vlastnosti, fyzické aj psychické. Tvorcovia hry mysleli aj na život hercov mimo štúdií. Keď niekomu stúpne sláva do hlavy bude si pýtať veľký honorár a naopak neúspešný herec môže začať piť, či spáchať samovraždu. O svojich hercov sa budete musieť veľmi dobre starať, keď chcete, aby podali nejaký poriadny výkon. Starostlivosť o ich stravu a ubytovanie, to je len to najhlavnejšie. Niekto priberie, no povedzme, že viac než priberie, šup s ním na plastiku. Akčný hrdinu už nie je veľmi akčný? Vyrieši to posilovňa. Herci budú mať svoju citovú stránku, to znamená isté potreby. Tie musíte uspokojiť, inak sa u hercov prejavia ich zlozvyky a niekedy karty zamieša rodinná kríza. Dôležité budú aj vzťahy hercov medzi sebou. Ak budete dvoch hercov obsadzovať do rovnakých filmov môže medzi nimi dôjsť k láske, prípadne k nenávisti. Do hry bol zapracovaný veľmi logický prvok a to, že keď budete herca obsadzovať do istého typu filmov, bude v tom danom žánre vynikajúci, ale v inom bude „houby“ platný. K dispozícii bude aj to po čom sníva nejeden producent, editor hercov. „Herec presne na mieru“, tak by asi znel reklamný slogan. Samozrejme herci budú starnúť, aj tu príde občas vhod plastika. Hra bude hercom tvoriť životopis, v ktorom bude zaznamenaný celý ich osobný aj profesionálny život.

ÚSPECH=MONEY=ÚSPECH

Výsledný úspech vášho filmu bude ovplyvňovať rada vecí. Herci, ostatní pracovníci, scenár, nastavenie tých troch posuvníkov, marketing a reklama, ktorú na film urobíte. Čím väčší úspech film zaznamená, tím viac peňazí zarobíte a tím viac peňazí budete môcť minúť na ďalší film, v ktorom budú hrať lepší herci, použijete kvalitnejšie kulisy a celkovo bude lepší. Bolo by zaujímavé mať možnosť film vydať aj na VHS, DVD, alebo ponúknuť ho televíziám. Tým by vznikol ďalší cenný zdroj peňazí okrem predaja vstupeniek do kín.

K dispozícii bude možnosť predať nepotrebného herca a tým zalátať dieru v rozpočte. Hra vám občas ponúkne nepovinné úlohy, ktoré prinesú v prípade splnenia istý profit. Tak napríklad: Gangster chce, aby jeho žena hrala vo vašom filme, vy rok neplatíte dane. Čo je merítko úspechu, teda okrem zisku? Keďže hra sa odohráva v USA je to Oscar. Áno, aj toho môžete získať.

GRAFIKA

Po grafickej stránke je na tom The Movies tiež výborne. Grafika je veľmi detailná a samozrejme 3D. To však vidíte aj sami na obrázkoch.

NEGATÍVA



MULTIPLAYER

To ste nečakali:). Bude tu, ale nie taký klasický. Svoje výtvory budete môcť poslať na web hry. Tam budú návštevníci hlasovať a víťazný film obdrží ocenenie, ktoré sa bude dať preniesť aj do hry. Nebudú chýbať ani reálne ceny.

ZÁVER

Po vydaní hry by mali byť k dispozícii rôzne editačné nástroje, čo je logický krok ako zabezpečiť spolu s oficiálnymi prídavkami vysokú hrateľnosť a variabilitu. Dnes je už isté vydanie aspoň dvoch datadiskov. To naznačuje, že sa The Movies vyberie cestou The Sims (kopa add-on-ov a datadiskov), čo je síce zlé a kapitalistické :), no zmierňujú to však už spomínané editori.

Pri tejto najoriginálnejšie hre poslednej doby sa objavuje množstvo otáznikov. Bola by však škoda keby sa to nepodarilo dostať do úspešného konca. Na konečný verdikt si však budeme musieť ešte nejaký čas počkať. Hru má zatiaľ vydať Activision. A vyzerá to tak, že v tejto veci už k zmene nedôjde. Pre nás je však dôležitejší dátum vydania. Niekde sa píše, že v lete, inde, že v jeseni. Nič nie je isté, ale logicky budú chcieť využiť vianočný trh. A ani čakajúcich hráčov nemôžu napínať do nekonečna. Jeden z dvôvodou odkladu vydania je rozšírenie platforiem, pre ktoré je hra vyvíjaná. Okrem pôvodného PC pribudli X-BOX, PS2 a GameCube. Zaujímavosťou je, že hru pre každú platformu vyvíja iný tým.

Ponúkaná možnosť urobiť si normály 3D film (CGI) robí z The Movies viac ako len hru. Bude iste zaujímavé vytvoriť si vlastné virtuálne štúdio, kde budú pobehovať vaši virtuálny zamestnanci, ktorý však budú točiť reálne filmy. Myslím, že toto je snáď nad rámec pôvodného The Movies. Limitujúci prvok bude len štýl grafiky hry. Takže to bude celkom zaujímavá hra pre všetkých budúcich filmárov.