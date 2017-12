EuroTel: dva telefóny na jednu zmluvu

EuroTel pripravil ponuku pre svojich zákazníkov príležitosť získať dva telefóny len na jednu zmluvu.

10. máj 2004 o 8:37

Každý, kto si od 10. mája 2004 aktivuje program 55Viac alebo vyšší, si môže okrem štandardnej ponuky telefónov vybrať jeden z ponúkaných balíčkov, v ktorých sú dva telefóny: Nokia 3510i a Siemens A52 len za 1490,- Sk alebo dva telefóny Nokia 3510i len za 2490,- Sk.

Oba telefóny získa zákazník uzavretím len jednej zmluvy.

Ponuka platí do 30. 6. 2004 alebo do vypredania zásob.

Podmienkou pre využitie tejto ponuky je aktivácia SIM karty so službou Partner alebo aktivácia novej EASY karty k druhému telefónu.