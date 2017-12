Česi Plastic Reality Technologies pripravujú El Matador

7. máj 2004 o 11:55 Ján Kordoš

El Matador by mal mať zaujímavý príbeh plný pomsty a zrád, čím by sme sa ľahšie mali vžiť do úlohy hlavného hrdinu, ktorý v oblasti Južnej Ameriky preniká na nebezpečné miesta a plní úlohy. Podľa našej galérie si môžete spraviť aspoň aký-taký obrázok o grafickom spracovaní a my veríme, že herný engine sa zaradí medzi najlepšie produkty. Napomôže tomu rag-doll fyzikálny model a realistické animácie postáv. Zaostávať by nemala ani umelá inteligencia postáv, ale radšej si počkajme na hmatateľné dôkazy, lebo by bola škoda, ak by sa českí bratia znovu zastavili vo štvrťfinále.

Zdroj: tlačováspráva