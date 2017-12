Veľká recenzia Nokia 7610 – smartphone s megapixlom

Tento rok nás čaká príchod mobilných telefón s megapixelovým fotoaparátom. Ten poskytne v porovnaní so súčasnými VGA fotoaparátmi podstatne väčšie fotografie, ktoré už možno zmysluplne použiť. Pozrite sa, ako takéto fotky vyzerajú!

7. máj 2004 o 11:44 Marián Pavel - SME online

Tento rok nás čaká príchod mobilných telefón s megapixelovým fotoaparátom. Ten poskytne v porovnaní so súčasnými VGA fotoaparátmi podstatne väčšie fotografie, ktoré už možno zmysluplne použiť (napríklad na internete, alebo aj na tlač, i keď na malé formáty fotoapapiera).

Svoj megapixelový telefón predstavil každý z významných výrobcov. Na trh sa však novinky nedostanú skôr ako v lete, v mnohých prípadoch až na jeseň tohto roka. Redakcia MOBIL.SME.SK už tradične pre vás exkluzívne v slovenskej premiére predstavuje prvý megapixelový telefón. Nokia 7610 síce ešte stále prechádza vývojovým štádiom, no už dnes je schopná prvého testu. Oplatí sa megapixelový telefón?

Dizajn a klávesnica

Nokia už minulý rok začala výrazne experimentovať s dizajnom telefónov a dnes značku Nokia od konkurencie dokonale rozoznáte už na prvý pohľad. Aj Nokia 7610 má futuristický dizajn, ktorý posúva mobilné telefóny ďalej. Aj keď vyvoláva kontroverzné názory, pri našom dlhodobom testovaní sme sa stretli prevažne s pozitívnym hodnotením.

7610 nadväzuje na tvary malej štýlovej 7600, no keďže ide o smartphone, telefón je pretiahnutý tak, aby sadol lepšie do ruky.

Dve hrany sú zaoblené, dve ostré, telefón tak má moderný a netradičný vzhľad. Zaujímavo je riešená aj klávesnica – pod displejom je blok rozdelený štyrmi lúčmi na jednotlivé klávesy.

Na boku telefónu je len otvor membrány reproduktoru. Hore je tlačidlo na zapnutie/vypnutie, dole konektor na pripojenie nabíjačky a pop-port.

Vzadu je šošovka fotoaprátu umiestnená v páse plastu so štýlovou grafikou a zrkadlom.

Klávesnica vyzerá na prvý pohľad veľmi neprehľadne a užívateľ má pocit, že sa bude zle ovládať. Pri bežnom používaní však rýchlo zistíte, že netradičný tvar nijak neovplyvňuje pohodlie používania. Treba si len zvyknúť na trochu iné rozmiestnenie kláves. Vďaka drobným „výrastkom“ sa na klávesnici dokážete orientovať aj spamäti.

Nokia 7610 sa na trh bude dodávať v dvoch farebných kombináciách – červeno-čierna a bielo-strieborná. Nám sa zdala krajšia kombinácia bielej a striebornej.

Ovládanie

Telefón sa ovláda integrovaným päťsmerovým tlačidlom. Na testovanom modeli sa ovládalo tuha, no výrobca na ňom ešte pracuje. Inak zodpovedajú všetky tlačidlá špecifikám telefónu pracujúcom s operačným systémom Symbian.

Displej

Nokia 7610 má farebný displej s rozlíšením 176 × 208 bodov. Zobrazuje 65000 farieb a na prvý pohľad nám pripadá zhodný s tým, ktorý je použitý v modeli 6600.

Displej patrí medzi najkvalitnejšie na trhu, farby zobrazuje živo a verne a je veľmi dobre a rovnomerne podsvietený.

Menu telefónu

Telefón pracuje s operačným systémom Symbian 7.0 Series 60, menu je preto zhodné s inými telefónmi postavenými na tomto systéme.

Na obrazovke sa zobrazujú tri ikony v riadku, riadkov menu je dohromady deväť. Pre užívateľa je pri takomto množstve ikon dôležité si jednotlivé položky premiestniť podľa vlastných preferencií (napríklad podľa toho, čo najčastejšie používate).

Aj Nokia 7610 umožňuje vlastné nastavenie dvoch funkčných kláves pod displejom.

Telefón podporuje grafické skiny, takže výzor jednotlivých ikoniek možno ľubovoľne meniť. Tri predinštalované základné štýly síce budili dojem originálnosti, no farebné kombinácie a celkovo grafické spracovanie prostredia sa nám príliš nepáčilo. Už dnes sa však dajú skiny sťahovať z internetu, väčšinou však ide o platenú službu.

Funkcie

Ani funkcie telefónu sa nevymykajú štandardu, no vopred upozorňujeme na fakt že vo finálnej verzii môže byť (a určite bude) všetko inak.

V telefóne nájdete všetko to, čo v iných symbianových manažérskych modeloch: SMS, MMS, e-mail s podporou protokolov SMTP, POP3 a IMAP4, prehľadný kalendár (jedno z najlepších riešení, aké môžete v mobile dostať), viacpoložkovú pamäť na kontakty, kalkulačku, konvertor veličín, hodiny, hlasový záznamník a elektronickú peňaženku.

Pribudli však niektoré nové funkcie a zlepšenia. Najväčšmi oceňujeme, že si v Nokii konečne uvedomili, že vytrvalé ignorovanie podpory správy kontaktov na SIM karte užívateľov iba ak riadne naštve. Preto sa ku kontaktom na SIM karte dostanete podstatne jednoduchšie, ako v starších symbianových telefónoch.

Pribudli tri nové aplikácie: Positioning, Presence a Movie, ťažko však dnes povedať, ktoré z nich sa objavia v slovenskej verzii (ich využitie závisí od podpory operátora).

Funkcia Positioning dokáže určiť polohu majiteľa 7610 s presnosťou na niekoľko metrov. Využíva komunikáciu s BTS a polohu určuje na základe analýzy úrovne signálu.

Funkcia Presence prináša do mobilnej komunikácie zaujímavú novinku – skupina známych, ktorí budú túto službu využívať bude okamžite vedieť, akú máte náladu, či môžete prijímať hovory alebo len SMS, alebo či vám majú dať všetci pokoj a nerušiť. Funguje podobne ako ICQ alebo Messenger, kde si tieto „stavy“ môžete tiež predvoliť, založená je na GPRS.

Funkcia Movie nepotrebuje podporu operátora, je to jednoduchá aplikácia na strih nakrúteného videa. Nokia sľubuje zábavu, no v alfa verzii telefónu aplikácia ešte nebola pripravená na náš test.

V telefóne je aj Real Player na prehrávanie videosekvencií.

Konečne sa Nokia rozhýbala a zmenila polyfonické zvonenia – v Nokii 7610 sú úplne iné ako tie donekonečna omieľané zvuky v predchádzajúcich modeloch a mnoho z nich je veľmi originálnych. Bohužiaľ, ani tento telefón nepodporuje MP3 zvonenia, ktoré majú asi najväčšiu budúcnosť (Motorola ich napríklad tento rok ponúka v každom, i low-endovom modeli).

Dátové funkcie sú štandardné: GPRS triedy 10, WAP 2.0, xHTML browser možno v ostrej verzii doplní Opera na plnohodnotné prehliadanie HTML.

V telefóne nám chýbal infraport, ktorý Nokia asi už definitívne vyradila z ponuky a nahradila ho s Bluetooth.

V telefóne, samozrejme, budú aj hry, no asi sa chystá niečo nové, pretože adresár v telefóne zatiaľ netradične zíva prázdnotou.

DOPLNENÉ 11.5.2004: Zabudli sme v recenzii spomenúť veľkosť pamäte. Nokia oficiálne uvádza 8 MB internej zdieľanej pamäte, no File Manager hlási minimálne 12 MB a neoficiálne sa hovorí, že vo finálnej verzii bude ešte vyššia kapacita. Tú si môžete rozšíriť aj sami vložením novej miniaturizovanej RS MMC karty (RS = reduced size) s kapacitou do 256 MB (bude sa zvyšovať). Bohužiaľ, aj keď je telefón dostatočne hrubý, aby sa dal použiť hot plug slot na boku mobilu, karta sa vkladá pod batériu, čo sťažuje častú manipuláciu.

Fotoaparát

Samozrejme, najviac sme boli zvedaví na megapixelový fotoaparát. Zatiaľ vám však môžeme priniesť skutočne iba prvé dojmy, pretože práve fotoaparát prejde vo finálnej verzii telefónu najväčšími zmenami.

Fotografovanie je štandardné, v telefóne sme zatiaľ nenašli žiadne doplnkové funkcie okrem štvornásobného zoomu. Ten však ešte nebol vyladený a výsledné fotografie boli kvalitatívne pod prahom akceptovateľnosti. Pri fotografovaní v plnej kvalite platia rovnaké pravidlá ako doteraz – pri dostatočnom svetle okolia sa dajú s telefónom nafotiť pekné fotografie, ktoré možno bez problémov dať vytlačiť na papier. Akonáhle však fotíte za šera, alebo v neosvetlenej miestnosti, záznam naberie zrnitosť a fotoaparát skresľuje obrysy.

Výsledné fotografie majú 1152 x 864 bodov.

Nepochybne je zaujímavé počkať si nielen na to, ako fotoaparát Nokia doladí, ale aj na to, ako sa s megapixlovou technológiou vysporiadajú konkurenti. Už pri tomto rozlíšení totiž fotoaparát v telefóne konečne dostáva zmysel.

Batéria

Mimoriadne príjemným prekvapením je použitá batéria a celkovo spotreba telefónu. Napriek tomu, že testovacie verzie majú spravidla vyššiu spotrebu energie, Nokiu 7610 môžeme označiť za prvý symbianový smartphone, ktorý vydrží pri bežnom používaní 7 dní a nocí (neuveriteľné, ale je to tak!). Pri vysokej frekvencii používania sme telefón nabíjali približne každé 3 – 4 dni (vrátane nocí). Aj to možno označiť za posun vpred, ak si telefón porovnáme s tým, čo je momentálne na trhu.

Celkové hodnotenie

Nokia ešte stále experimentuje s dizajnom a púšťa sa do extravagantných dobrodružstiev, no v prípade 7610 sa aspoň trochu udržala na uzde. Telefón má síce veľmi moderný dizajn, no nie je to na úkor ovládateľnosti. Symbian zaručuje vysoký štandard ovládania a integrovaných funkcií, megapixlový fotoaparát zas poteší všetkých tých, ktorí občas potrebujú zachytiť životné momenty a s týmto telefónom ich zachytia v konečne prijateľnej kvalite.

Treba počkať, čím všetkým Nokia prekvapí vo finálnej verzii tohto telefónu, ktorý by sa mal na Slovensko dostať už v júli. Zdá sa, že v súčasnej konkurencii o prekvapenia nebude núdza...

POZRITE SI EXKLUZÍVNU FOTOBANKU NOKIE 7610

FOTOGALÉRIA - FOTOGRAFOVANÉ S NOKIA 7610

Fotografie sme robili v rôznych prostrediach, za rôznych svetelných podmienok. Okrem náhľadov na tejto stránke fotografie neprešli žiadnymi úpravami. Fotografiu s plným rozlíšením získate kliknutím na náhľad.



Slnečný deň, exteriér. FOTO - AUTOR



Slnečný deň, exteriér, 4-násobný zoom. FOTO - AUTOR



Zamračené, exteriér. FOTO - AUTOR



Interiér, umelé osvetlenie. FOTO - AUTOR



Interiér, prirodzené osvetlenie. FOTO - AUTOR



Interiér, kombinácia prirodzeného a umelého osvetlenia. FOTO - AUTOR



Interiér, kombinácia prirodzeného a umelého osvetlenia. FOTO - AUTOR

O nasledujúcich fotografiách Nokia tvrdí, že sú vyfotené so 7610



FOTO - NOKIA



FOTO - NOKIA



FOTO - NOKIA